Europa-Aktien vor dem Comeback: Warum Profis jetzt wieder auf den alten Kontinent setzen

Gewinne steigen, Reformen greifen: Expertem sehen Europa im Aufwind. Was das für dein ETF-Depot heißt – und warum global trotzdem Basis bleibt.

Europas Aktienindizes notieren nahe ihren Rekordständen, doch das Vorurteil vom trägen Kontinent hält sich. Die DWS hält dagegen. „Kapitalmärkte werden nicht von absoluten Niveaus bestimmt, sondern von Veränderungen der Wahrnehmung und relativen Bewertungen”, schreibt CIO Vincenzo Vedda in der Studie „CIO Spezial”.

Die Konjunktur gibt ihm teilweise recht. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs die Eurozone fast so schnell wie die USA – trotz Ukraine-Krieg, US-Zöllen und Golfkonflikt. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie erreichte im August im Euroraum den höchsten Stand seit Mai 2022, in Deutschland den stärksten Wert seit mehr als vier Jahren. Die Bundesregierung rechnet für 2026 mit einem Wirtschaftswachstum um 1,3 Prozent.

Deutschland als Schlüsselspieler in Europa

Mit einer Staatsverschuldung von unter 65 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hat Deutschland deutlich mehr finanziellen Spielraum als der Eurozonen-Schnitt oder die USA. Das im Juli vorgelegte Reformpaket mit 34 Maßnahmen könnte laut DWS im Erfolgsfall so bedeutend werden wie die Agenda 2010.

Hinzu kommt die Rentenreform: Flössen zwei Prozent der Einkommen in eine kapitalgedeckte Säule, kämen laut Bundesarbeitsministerium jährlich rund 35 Milliarden Euro zusätzlich an den Kapitalmarkt.