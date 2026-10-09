Scalable Capital: Altersvorsorgedepot für Selbstentscheider ohne ETF-Gebühren
Scalable Capital macht das Altersvorsorgedepot für Selbstentscheider kostenlos und erstattet sogar ETF-Gebühren. Der Rentenbonus startet schon jetzt. Was du dazu wissen musst.
Der Wettbewerb um die künftigen Altersvorsorgekunden nimmt Fahrt auf. Bereits im August war Scalable Capital mit einem gebührenfreien Altersvorsorgedepot vorgeprescht. Damals stand das Standarddepot im Mittelpunkt. Jetzt legt der Neobroker nach und stellt sein Angebot für Selbstentscheider vor. Das Besondere: Bei ausgewählten ETFs sollen Anleger die laufenden Produktkosten vollständig erstattet bekommen. Den sogenannten Rentenbonus können sich Kunden sogar schon jetzt sichern.
Keine ETF-Gebühren beim Altersvorsorgedepot für Selbstentscheider
Herzstück des Angebots ist der Scalable Rentenbonus. Dabei erstattet der Neobroker die laufenden Produktkosten (TER) ausgewählter ETFs. Die Beträge werden dem Altersvorsorgedepot gutgeschrieben und reinvestiert. Für Anleger sinkt die effektive Belastung durch die TER damit auf null Prozent.
Zu den begünstigten Produkten gehören unter anderem der Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF, der Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF, der Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF und der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF. Weitere Produkte von Blackrock (iShares), DWS (Xtrackers) und Vanguard sind ebenfalls dabei. Die vollständige Auswahl zeigt die offizielle ETF-Liste zum Rentenbonus.
„Wer fürs Alter spart, darf nicht durch Gebühren oder Garantien ausgebremst werden. Deshalb bieten wir auch das Altersvorsorgedepot für Selbstentscheider gebührenfrei an – damit am Ende mehr in der Rente übrig bleibt. Mit dem Rentenbonus leisten wir zudem einen zusätzlichen Beitrag, um eine kapitalmarktbasierte Vorsorge für alle zugänglich zu machen”, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Mitgeschäftsführer von Scalable Capital.
Warum niedrige Gebühren beim Altersvorsorgedepot wichtig sind
Gerade bei der Altersvorsorge machen selbst kleine Kostenunterschiede über Jahrzehnte viel aus. Denn Gebühren schmälern nicht nur die Rendite, sondern auch den Zinseszinseffekt. Ein Beispiel: Wer 30 Jahre lang monatlich 200 Euro investiert und sechs Prozent Rendite vor Kosten erzielt, baut bei monatlicher Verzinsung ohne laufende Produktkosten rund 201.000 Euro auf. Bei jährlichen Kosten von 0,20 Prozent wären es rund 194.000 Euro. Der Unterschied beträgt etwa 7.000 Euro.
Allerdings bedeutet eine erstattete TER nicht, dass sämtliche Kosten entfallen. Handelskosten, Spreads und weitere fondsinterne Kosten können weiterhin anfallen. Entscheidend ist zudem, wie lange Scalable Capital den Rentenbonus gewährt.
Rentenbonus startet schon jetzt
Kunden müssen nicht bis zum Start des Altersvorsorgedepots warten. Jetzt schon berücksichtigt Scalable Capital neue Bestände begünstigter ETFs, die durch Käufe oder Sparpläne im regulären Broker-Depot aufgebaut werden. Die bis Jahresende rechnerisch anfallende TER soll später dem Altersvorsorgedepot gutgeschrieben werden. Bei 10.000 Euro Anlagevermögen und einer TER von 0,20 Prozent wären das auf ein volles Jahr gerechnet 20 Euro. Für die verbleibenden Monate 2026 fällt der Bonus entsprechend geringer aus.
Selbst entscheiden oder automatisch vorsorgen?
Scalable Capital bietet zwei Modelle an. Im Altersvorsorgedepot für Selbstentscheider stellen Anleger ihr Portfolio eigenständig zusammen. Zur Auswahl stehen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Aktien- und Anleihen-ETFs, geeignete Rohstoff-ETFs, Fonds sowie Private-Markets-Produkte (ELTIFs).
Allerdings ist nicht jeder ETF für die staatlich geförderte Altersvorsorge zugelassen. Welche Voraussetzungen gelten und welche Produkte infrage kommen, erfährst du in unserem Ratgeber Welche ETFs im Altersvorsorgedepot?
Wer sich nicht selbst um die Geldanlage kümmern möchte, kann das Standarddepot nutzen. Hier wird das Vermögen automatisch auf einen Aktien- und einen Anleihen-ETF verteilt. Mit näher rückendem Rentenbeginn sinkt die Aktienquote: fünf Jahre vorher auf maximal 50 Prozent, zwei Jahre vorher auf höchstens 30 Prozent. Anleger können die Aufteilung gebührenfrei anpassen. Auch das Standarddepot ist ohne Depotgebühren erhältlich. Die laufenden ETF-Kosten übernimmt Scalable Capital mindestens bis Ende 2027.
Was kostet das Altersvorsorgedepot?
Scalable Capital setzt auf gebührenfreie Sparpläne und günstige Handelskosten.
Die wichtigsten Konditionen von Scalable Capital im Überblick:
|Kostenart
|Konditionen
|Depotführung
|0 Euro
|ETF-Sparpläne
|0 Euro
|Einzelorders (FREE)
|0,99 Euro
|Einzelorders (PRIME+)
|0 Euro
|TER ausgewählter ETFs
|100 % Erstattung
|Staatliche Förderung
|Bis zu 540 Euro + 300 Euro je Kind jährlich
Besonders attraktiv dürfte das Angebot für langfristige ETF-Sparer sein. Wer häufig handelt oder ETFs außerhalb der Rentenbonus-Auswahl nutzt, sollte die Gesamtkosten genauer prüfen. Mehr zu den regulären Broker-Konditionen findest du in unserem Scalable Capital Depot-Test.
Staatliche Zulagen als zusätzlicher Renditetreiber
Neben niedrigen Gebühren profitieren Anleger von der staatlichen Förderung. Scalable Capital nennt jährliche Zulagen von bis zu 540 Euro sowie zusätzlich bis zu 300 Euro pro Kind. Hinzu kommen mögliche Steuervorteile.
Wie viel Förderung tatsächlich fließt, hängt von den individuellen Einzahlungen und Voraussetzungen ab. Zudem gelten für das Altersvorsorgedepot besondere Regeln bei Entnahmen und Auszahlungen. Die späteren Rentenzahlungen müssen grundsätzlich versteuert werden.
Attraktives Angebot, Wettbewerb beginnt erst
Mit dem Rentenbonus macht Scalable Capital eine klare Ansage an die Konkurrenz. Die Kombination aus staatlicher Förderung, gebührenfreien Sparplänen und erstatteten ETF-Kosten dürfte gerade für kostenbewusste Privatanleger interessant sein.
Allerdings sollten Anleger nicht allein auf die Gebühren schauen. Schließlich geht es um mehrere Jahrzehnte Altersvorsorge. Entscheidend sind auch die langfristigen Konditionen, die ETF-Auswahl und die Flexibilität des Depots. Zudem erwarten wir in den kommenden Wochen weitere Angebote von Banken und Brokern. Ein Vergleich dürfte sich also lohnen.
Die AVD-Angebote werden konkreter. Schaue dir gleich den Altersvorsorgedepot-Vergleich an.
Überblick beim Altersvorsorgedepot behalten
Mit dem Altersvorsorgedepot entstehen neue Möglichkeiten für die private Altersvorsorge. Gerade Selbstentscheider sollten dabei auf eine ausgewogene Portfolioaufteilung achten. Mit dem extraETF Portfolio Tracker erkennst du Länder- und Branchengewichtungen sowie mögliche Klumpenrisiken. So behältst du deine gesamte Geldanlage im Blick.