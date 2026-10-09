Scalable Capital: Altersvorsorgedepot für Selbstentscheider ohne ETF-Gebühren

Scalable Capital macht das Altersvorsorgedepot für Selbstentscheider kostenlos und erstattet sogar ETF-Gebühren. Der Rentenbonus startet schon jetzt. Was du dazu wissen musst.

Der Wettbewerb um die künftigen Altersvorsorgekunden nimmt Fahrt auf. Bereits im August war Scalable Capital mit einem gebührenfreien Altersvorsorgedepot vorgeprescht. Damals stand das Standarddepot im Mittelpunkt. Jetzt legt der Neobroker nach und stellt sein Angebot für Selbstentscheider vor. Das Besondere: Bei ausgewählten ETFs sollen Anleger die laufenden Produktkosten vollständig erstattet bekommen. Den sogenannten Rentenbonus können sich Kunden sogar schon jetzt sichern.

Keine ETF-Gebühren beim Altersvorsorgedepot für Selbstentscheider

Herzstück des Angebots ist der Scalable Rentenbonus. Dabei erstattet der Neobroker die laufenden Produktkosten (TER) ausgewählter ETFs. Die Beträge werden dem Altersvorsorgedepot gutgeschrieben und reinvestiert. Für Anleger sinkt die effektive Belastung durch die TER damit auf null Prozent.

Zu den begünstigten Produkten gehören unter anderem der Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF, der Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF, der Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF und der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF. Weitere Produkte von Blackrock (iShares), DWS (Xtrackers) und Vanguard sind ebenfalls dabei. Die vollständige Auswahl zeigt die offizielle ETF-Liste zum Rentenbonus.

