Kampfansage: Scalable Capital plant Altersvorsorgedepot für 0 Euro

Scalable-Capital-Chef Podzuweit kündigt ein gebührenfreies Altersvorsorgedepot an. Was Sparer jetzt zu den Konditionen wissen müssen.

Ab 2027 startet mit dem Altersvorsorgedepot der Nachfolger der Riester-Rente – und schon jetzt liefert sich die Finanzbranche ein Rennen um die günstigsten Konditionen. Den Anfang macht Scalable Capital: Als erster Anbieter hat der Neobroker konkrete Zahlen zu seinem geplanten Angebot genannt. Firmenchef Erik Podzuweit stellte die Konditionen im Interview mit der „Bild“-Zeitung vor. Auf Linkedin wurde Scalable-Capital-Marketingchef Maximilian Meyer noch deutlicher und erklärte, der Gesetzgeber habe eine Gebührenobergrenze von einem Prozent beschlossen – „Verbraucherschützer warnten, dass es immer noch viel zu hoch ist. Also haben wir es auf 0 Prozent gesetzt.“

Altersvorsorgedepot: Das plant Scalable Capital beim Standarddepot

Für das gesetzlich vorgeschriebene Standarddepot – gedacht für Einsteiger, die sich die ETF-Auswahl nicht selbst zutrauen – will Scalable Capital praktisch keine eigenen Gebühren verlangen:

Geplante Kondition Depotführung 0 € Sparplanausführungen 0 € Ein- und Auszahlungen 0 € Käufe und Verkäufe 0 € Laufende ETF-Kosten max. 0,15 % p. a. Laufende ETF-Kosten im 1. Jahr geplant 0 % Quelle: Erik Podzuweit im Bild-Interview

Kosten sollen also fast ausschließlich auf ETF-Ebene anfallen – und selbst die will Scalable Capital im Startjahr auf null senken. Zum Vergleich: Der Gesetzgeber erlaubt für das Standardprodukt Effektivkosten von bis zu einem Prozent pro Jahr.

Neben dem Standarddepot bietet Scalable Capital eine flexible Variante an, bei der Sparer ihre ETFs komplett selbst auswählen. Auch hier sollen Depotführung und Sparpläne kostenlos bleiben; bei Einzelkäufen und -verkäufen gelten dann die Konditionen des gewählten Scalable-Capital-Tarifs – im kostenlosen FREE-Modell aktuell 0,99 Euro pro Transaktion, im kostenpflichtigen PRIME+-Modell ohne zusätzliche Ordergebühr. Auf eine Beitragsgarantie will Scalable Capital bei beiden Varianten verzichten – Sparer tragen damit die Marktschwankungen selbst, können dafür aber einen größeren Teil ihres Geldes renditeorientiert anlegen.