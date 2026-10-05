Frankreich-Staatsanleihen mit Rekord-Zins – droht die nächste Eurokrise?

Droht eine neue Eurokrise?

Der Zins- und Spread-Anstieg wird in der Euro-Zone zur immer größeren Bedrohung. Beobachter sehen Frankreich an einem Punkt, an dem die Politik nicht mehr weiß, wie sie die Schulden unter Kontrolle bringen soll. Der wohl einzige Ausweg sind massive Ausgabenkürzungen – doch die will derzeit wohl niemand verkünden.

Die Sorgen schlagen bereits auf den Euro durch: Die Gemeinschaftswährung fiel zuletzt auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Laut Bloomberg gibt es derzeit doppelt so viele große Hedgefonds-Wetten auf einen fallenden wie auf einen steigenden Euro. Am Markt wird bereits spekuliert, ob die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Notfallinstrument TPI französische Anleihen kaufen könnte. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat dem eine Absage erteilt.

Trotzdem unterscheidet sich die Lage deutlich von 2012. Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone – ein Zahlungsausfall würde die Währungsunion als Ganzes infrage stellen. Genau deshalb gilt ein Ausfall französischer Staatsanleihen als äußerst unwahrscheinlich. Mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und den Instrumenten der EZB existiert ein Rettungsrahmen, der im Ernstfall greifen könnte – getragen vor allem von finanzstarken Ländern wie Deutschland, dem größten Anteilseigner des ESM.

Ein Automatismus ist das allerdings nicht. Die EU-Verträge verbieten es grundsätzlich, für die Schulden anderer Mitgliedstaaten einzustehen, und jede Hilfe wäre an harte Reformauflagen geknüpft. Das Beispiel Griechenland zeigt zudem, dass private Gläubiger 2012 trotz Rettungspaketen einen Schuldenschnitt hinnehmen mussten. Für Anleger heißt das: Das Ausfallrisiko ist gering, das Kursrisiko durch weiter steigende Zinsen aber real.