Frankreich-Staatsanleihen mit Rekord-Zins – droht die nächste Eurokrise?
Sparpaket, Rekordschulden: Frankreichs Staatsanleihen-Zinsen klettern auf ein 24-Jahres-Hoch. Droht eine neue Eurokrise – und was heißt das für dich?
Blockierte Schulen, Tränengas, Festnahmen: Seit dem 29. September protestieren in Frankreich Schüler gegen überfüllte Klassen, Lehrermangel und marode Gebäude. Inzwischen haben sich Lehrkräfte und Studierende angeschlossen. Laut Euronews waren zuletzt bis zu 500 Schulen ganz oder teilweise geschlossen. Der eigentliche Auslöser ist die Sparpolitik der Regierung – und genau die beobachten Anleger derzeit mit wachsender Nervosität.
Denn während auf den Straßen protestiert wird, schlägt der Anleihemarkt Alarm. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen stieg auf knapp fünf Prozent. So hoch lag sie zuletzt 2002. Im abgelaufenen Quartal legten die Zinsen so stark zu wie seit fast 40 Jahren nicht mehr.
Frankreich: Der Spread zu Deutschland reißt auf
Noch aussagekräftiger als die absolute Rendite ist der Abstand zu Deutschland. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten am selben Tag bei 3,61 Prozent. Der deutsch-französische Spread hat damit den höchsten Stand seit der Euro-Schuldenkrise 2012 erreicht. Je größer dieser Abstand, desto mehr Risikoaufschlag verlangen Investoren dafür, Paris Geld zu leihen.
54 Milliarden Euro sollen eingespart werden
Premierminister Sébastien Lecornu will 54 Milliarden Euro einsparen und hat am 1. Oktober die Grundzüge des Haushalts 2027 vorgestellt. Die Ausgangslage ist schwierig: Frankreich hat seit 1973 keinen ausgeglichenen Haushalt mehr verabschiedet. Die Staatsschulden summieren sich auf rund 3.596 Milliarden Euro – das sind etwa 119 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das selbst gesteckte Ziel einer Neuverschuldung von fünf Prozent für dieses Jahr hat die Regierung bereits Anfang September kassiert.
Höhere Zinsen bedeuteten weniger Spielraum für die Prioritäten des Landes. Wie groß das Problem ist, zeigt die Refinanzierung: Laut „Wall Street Journal“ muss Frankreich im kommenden Jahr rund 338 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen. Allein für Zinsen rechnet die Schuldenagentur mit 81 Milliarden Euro – 15 Prozent mehr als bisher. Viele der Anleihen, die jetzt auslaufen, wurden in der Niedrigzinsphase begeben. Ihr Ersatz wird spürbar teurer.
Hinzu kommt die politische Unsicherheit vor der Präsidentschaftswahl 2027. Ob Lecornu den Haushaltsstreit übersteht, ist offen – sein Vorgänger François Bayrou stürzte vor einem Jahr über ein Misstrauensvotum. In Umfragen liegt Marine Le Pen (Rassemblement National) vorn, die das Renteneintrittsalter auf 60 Jahre senken will.
Frankreich in Zahlen
|Kennzahl
|Wert
|Rendite 10-jährige Staatsanleihe
|4,96 Prozent
|Rendite 10-jährige Bundesanleihe
|3,61 Prozent
|Staatsschulden
|rund 3.596 Mrd. Euro
|Schuldenquote
|rund 119 Prozent des BIP
|Geplante Einsparungen
|54 Mrd. Euro
|Finanzierungsbedarf 2027
|rund 338 Milliarden Euro
|Zinsausgaben 2027
|rund 81 Milliarden Euro (+15 Prozent)
|Letzter ausgeglichener Haushalt
|1973
Droht eine neue Eurokrise?
Der Zins- und Spread-Anstieg wird in der Euro-Zone zur immer größeren Bedrohung. Beobachter sehen Frankreich an einem Punkt, an dem die Politik nicht mehr weiß, wie sie die Schulden unter Kontrolle bringen soll. Der wohl einzige Ausweg sind massive Ausgabenkürzungen – doch die will derzeit wohl niemand verkünden.
Die Sorgen schlagen bereits auf den Euro durch: Die Gemeinschaftswährung fiel zuletzt auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Laut Bloomberg gibt es derzeit doppelt so viele große Hedgefonds-Wetten auf einen fallenden wie auf einen steigenden Euro. Am Markt wird bereits spekuliert, ob die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Notfallinstrument TPI französische Anleihen kaufen könnte. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat dem eine Absage erteilt.
Trotzdem unterscheidet sich die Lage deutlich von 2012. Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone – ein Zahlungsausfall würde die Währungsunion als Ganzes infrage stellen. Genau deshalb gilt ein Ausfall französischer Staatsanleihen als äußerst unwahrscheinlich. Mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und den Instrumenten der EZB existiert ein Rettungsrahmen, der im Ernstfall greifen könnte – getragen vor allem von finanzstarken Ländern wie Deutschland, dem größten Anteilseigner des ESM.
Ein Automatismus ist das allerdings nicht. Die EU-Verträge verbieten es grundsätzlich, für die Schulden anderer Mitgliedstaaten einzustehen, und jede Hilfe wäre an harte Reformauflagen geknüpft. Das Beispiel Griechenland zeigt zudem, dass private Gläubiger 2012 trotz Rettungspaketen einen Schuldenschnitt hinnehmen mussten. Für Anleger heißt das: Das Ausfallrisiko ist gering, das Kursrisiko durch weiter steigende Zinsen aber real.
Für optimistische Anleger: Kurzlaufende Frankreich-Anleihen
Wer davon ausgeht, dass sich die Lage beruhigt, kann die aktuell hohen Renditen nutzen. Besonders interessant sind kurze Laufzeiten: Sie bieten einen Zinsaufschlag gegenüber Bundesanleihen, reagieren aber deutlich weniger empfindlich auf weitere Zinsanstiege als Zehn- oder Dreißigjährige.
Das Problem: In der extraETF-Datenbank gibt es nur einen größeren ETF auf französische Staatsanleihen – den iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (WKN: A1JXZF). Und der deckt das gesamte Laufzeitenspektrum ab:
Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,20 Prozent, das Fondsvolumen bei 55,85 Mio. Euro, verteilt auf 53 Anleihen. Die Rendite bis Fälligkeit (Yield to Maturity) beträgt 4,34 Prozent, die durchschnittliche Restlaufzeit 8,41 Jahre.
Nur rund ein Viertel des ETFs steckt in Anleihen mit ein bis drei Jahren Restlaufzeit, ebenfalls fast ein Viertel läuft länger als zehn Jahre. Die Duration von 6,62 Jahren bedeutet vereinfacht: Steigen die Zinsen um einen Prozentpunkt, verliert der ETF rund 6,6 Prozent an Wert. Ein reines Kurzläufer-Investment ist das also nicht. Wer gezielt auf kurze Laufzeiten setzen will, kommt um einzelne französische Staatsanleihen (OATs) über den Broker kaum herum. Wer dagegen gar kein Kursrisiko eingehen möchte, findet im Festgeld-Vergleich eine einlagengesicherte Alternative.
Für pessimistische Anleger: Short-ETFs auf Frankreich
Wer mit einer weiteren Verschärfung rechnet, kann mit Short-ETFs auf fallende Kurse am französischen Aktienmarkt setzen. Der Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc (WKN: LYX0C5) bildet die tägliche Wertentwicklung des CAC 40 spiegelbildlich ab. Die gehebelte Variante, der Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc (WKN: A0MJQA) verdoppelt diesen Effekt.
Wichtig: Diese Produkte beziehen sich auf die tägliche Entwicklung. Über längere Zeiträume weicht ihre Performance wegen der täglichen Neugewichtung zum Teil deutlich vom Gegenteil der Indexentwicklung ab – vor allem in Seitwärtsphasen. Short-ETFs eignen sich daher eher als kurzfristiges taktisches Instrument oder zur Absicherung, nicht zum Liegenlassen. Mehr dazu liest du in unserem Ratgeber zu Hebel-ETFs.
So behältst du dein Frankreich-Risiko im Blick
Wie stark bist du in Frankreich investiert? Finde es jetzt heraus: Mit dem extraETF Portfolio Tracker siehst du auf einen Blick, wie hoch dein Länderanteil Frankreich über alle ETFs, Fonds und Aktien hinweg tatsächlich ist. Die Portfolioanalyse zeigt dir außerdem, wie sich Laufzeiten und Bonität in deinen Anleihe-ETFs verteilen.
Wer gezielt einsteigen oder absichern möchte, legt sich interessante Produkte auf die Watchlist und richtet Kursalarme ein. So wirst du benachrichtigt, sobald dein Wunschkurs erreicht ist – ohne den Anleihemarkt täglich beobachten zu müssen.
Kein Grund zur Panik, aber zur Vorsicht
Frankreichs Schuldenproblem ist ernst, und die Proteste zeigen, wie schwer sich Sparpolitik durchsetzen lässt. Ein Zahlungsausfall gilt dennoch als sehr unwahrscheinlich, weil die Eurozone sich das schlicht nicht leisten kann. Für Anleger bleibt vor allem das Zinsänderungsrisiko: Bis zur Präsidentschaftswahl 2027 dürfte der Druck auf französische Anleihen hoch bleiben. Optimisten finden bei kurzen Laufzeiten attraktive Renditen, Pessimisten können mit Short-ETFs gegensteuern – beides sollte aber nur einen kleinen, bewusst gewählten Teil deines Portfolios ausmachen.