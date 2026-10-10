„Ein langfristiger Anlagehorizont spricht nicht automatisch für lange Anleihelaufzeiten“

Angenommen, ein Privatanleger möchte heute ein einfaches Zins-Depot aus zwei oder drei Bausteinen aufbauen: Wie könnte eine sinnvolle Kombination aus Overnight-ETF, Floatern und Laufzeiten-ETFs aussehen?

Eine mögliche Kombination wäre ein geldmarktnaher Baustein wie ein Overnight-ETF als Basis und ein Laufzeiten-ETF, dessen Fälligkeit zum konkreten Anlagehorizont passt.

Der Overnight-ETF bietet aktuell eine attraktive Verzinsung, die bei Eintreten der aktuellen Markterwartungen hinsichtlich der Leitzinsen sogar noch etwas steigen könnte. Gleichzeitig bleibt das Kapital jederzeit verfügbar und kann als Liquiditätsreserve dienen, falls das Zinsdepot früher als geplant aufgelöst werden muss.

Der Laufzeiten-ETF ermöglicht es dagegen, das heutige Renditeniveau über einen längeren Zeitraum „festzuschreiben“. Zwar gehen längere Laufzeiten mit höherem Zinsänderungsrisiko einher, doch sollte man nicht vergessen, dass dies auch ein wichtiger Diversifikationsbaustein sein kann.

Während steigende Renditen zuletzt belastet haben, könnten Anleihen mit längerer Laufzeit von Kursgewinnen profitieren, falls die Zentralbanken die Zinsen in einem schwächeren Konjunkturumfeld schneller senken. Das ist aktuell zwar nicht das Basisszenario des Marktes, bleibt aber ein mögliches Risikoszenario. Als börsengehandeltes Produkt ermöglicht ein Laufzeiten-ETF dann Kursgewinne jederzeit zu realisieren und sie neu aufzustellen. Floater spielen dabei eher die Rolle einer Alternative zum Overnight-ETF. Anleger, die für einen Renditeaufschlag bereit sind, ein moderates Unternehmensrisiko zu übernehmen, können diese anstelle eines reinen Geldmarktbausteins nutzen.

