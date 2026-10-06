Die Formel für deinen Reichtum: Die Wahrheit hinter dem Zinseszins

Die Zinseszins-Rechnung für deinen Anlageerfolg

Thomas William Phelps begann seine Karriere 1927 beim Wall Street Journal und arbeitete später als Analyst und Anlageberater. 1972 veröffentlichte er das Buch „100 to 1 in the Stock Market“. Darin untersuchte er 365 Aktien, die sich zwischen 1932 und 1971 mehr als verhundertfacht hatten, und ging der Frage nach, was Anleger tun müssen, um von solchen Kurssteigerungen tatsächlich zu profitieren. Seine wichtigste Antwort: Zeit.

Wie viel Zeit, zeigt eine einfache Rechnung im Geiste von Phelps. Damit sich ein Investment in 25 Jahren verhundertfacht, muss es jedes Jahr um rund 20,2 Prozent zulegen. Das entspricht der 25. Wurzel aus 100.

Spannend wird es, wenn du früher aussteigst. Wer nach 20 Jahren verkauft, hat nicht 80 Prozent des möglichen Ergebnisses erzielt, sondern weniger als 40 Prozent, nämlich das 39,8-Fache. Rund 60 Prozent des Endvermögens entstehen also erst in den letzten fünf Jahren.

Wichtig für das Verständnis: Das Kapital wächst in diesen letzten fünf Jahren nicht schneller als zuvor. Es legt wie in jedem Fünfjahreszeitraum um den Faktor 2,5 zu. Weil es aber von einem hohen Sockel aus wächst, ist der absolute Zuwachs gewaltig. Nach 15 Jahren, nach anderthalb Jahrzehnten mit Crashs, Erholungen und Quartalszahlen, hältst du erst knapp 16 Prozent dessen in der Hand, was am Ende möglich wäre.