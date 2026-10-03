ETF-Sparplan: Macht der Sparrhythmus einen Unterschied?

Wie sollte man seinen ETF-Sparplan besparen? Quartalsweise, monatlich oder wöchentlich? Wir haben nachgerechnet – und haben ein eindeutiges Ergebnis!

Einige Direktbanken und Neobroker bieten die Möglichkeit, ETF-Sparpläne nicht nur monatlich, sondern auch zweiwöchentlich, das heißt zweimal pro Monat, zu besparen. Was zunächst nach einem interessanten Kniff für einen Sparplan aussieht, ist nicht unbedingt sinnvoll – hier die Gründe.

ETFs über alle Börsenhöhen und -tiefen hinweg kaufen und nach vielen Jahren vom konstanten Sparen profitieren – das sind die Versprechen rund um den Cost-Average-Effekt (CAE). In der Realität sind die Auswirkungen auf die Geldanlage jedoch marginal. Der CAE ist dann effektiv, wenn die Börsen im Korrekturmodus sind. Bei konstanten Sparraten können dann nämlich Wertpapiere günstiger eingekauft werden.

ETF-Sparplan-Mythos Cost Average

Da Märkte langfristig jedoch wachsen, fehlen Argumente für die Vorteilhaftigkeit der Strategie. Einmalinvestments haben sich bis dato besser entwickelt. Da jedoch nicht jeder Anleger über große Summen verfügt, sind Sparpläne sinnvoll. Auf diese Art kann die private Altersvorsorge automatisiert werden. Aus Behavioral Finance Gesichtspunkten könnte man an dieser Stelle noch den Selbstdisziplinierungseffekt eines monatlichen Sparplans hervorheben. Dieser ist besonders in volatilen Börsenphasen nicht zu unterschätzen.