Sparst du dich reich oder arm? Wie dir das Altersvorsorgedepot über die Brücke hilft

Deutsche sparen viel, planen aber selten konkret – und verschenken so Milliarden. Das Altersvorsorgedepot könnte deine Brücke zum Kapitalmarkt sein.

Kennst du das? Auf dem Tagesgeldkonto liegt ein ordentlicher Puffer, jeden Monat kommt etwas dazu, und irgendwie fühlt sich das nach einem guten Gefühl an – nach Sicherheit, nach „ich kümmere mich ja um meine Zukunft". So einem gewissen Grad ist es in Ordnung, Geld zu parken. Gerade Neobroker bieten interessante Tagesgeldkonten. So gibt es bei Trade Republic seit der EZB-Leitzinserhöhung seit 16. September 2,5 und bei Scalable Capital 2,6 Prozent. Schau dir das Tagesgeld von Trade Republic sowie das Tagesgeld von Scalable Capital an.

Doch wichtig: Ein Tagesgeldkonto solltest du lediglich zum Parken von Geld nutzen, aber nicht für die Altersvorsorge. Viele wissen das und trotzdem: Ein konkreter Plan, wie viel du wirklich brauchst und wie du dort hinkommst, existiert eher selten.

Damit bist du nicht allein. Eine aktuelle Studie von J.P. Morgan Asset Management bestätigt genau dieses Muster bei Millionen Deutschen: Man fühlt sich sicher, aber man handelt nicht. Und dieses Zögern kostet – nicht abstrakt irgendjemanden, sondern potenziell auch dich, jeden Monat aufs Neue, in Form von Rendite, die auf dem Tagesgeldkonto einfach liegen bleibt statt zu arbeiten. Und hier gibt es schon in den kommenden Wochen eine Lösung für dich: das Altersvorsorgedepot.