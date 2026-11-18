Philipp Lahm soll Deutschland fit fürs Geld machen: Was das für deine Vorsorge heißt
Fußball-Weltmeister Philipp Lahm soll die Finanzbildung in Deutschland vorantreiben: Das Kabinett hat am 18. November die erste Finanzbildungsstrategie des Bundes beschlossen – mit knapp 40 Maßnahmen. So profitierst du davon.
Philipp Lahm hat eine neue Aufgabe: Der Fußball-Weltmeister von 2014 wird Botschafter der ersten Finanzbildungsstrategie des Bundes, die das Bundeskabinett am 18. November, beschlossen hat. Die Strategie des Bundesfinanzministeriums läuft fünf Jahre und bündelt knapp 40 Maßnahmen in sieben Handlungsfeldern – von der Altersvorsorge über Kapitalmarktwissen bis zu unternehmerischen Kompetenzen.
Für dich heißt das: Solltest du dir noch unsicher sein, dann sammle jetzt das nötige Finanzwissen – nicht nur von staatlicher Seite gibt es hierzu Hilfe, auch wir unterstützen dich dabei. Gerade in diesen Tagen ist ein gewisses Finanzwissen von großem Vorteil. Denn die Bundesregierung plant nicht nur eine Aufklärungskampagne, sondern eben auch ganz konkrete Umsetzungsmöglichkeiten. So kommen zum 1. Januar 2027 das Altersvorsorgedepot (AVD) sowie die Frühstartrente. Dazu gleich mehr.
Philipp Lahm und Tomomi Themann werben für Finanzwissen
An Lahms Seite steht die Schauspielerin Tomomi Themann, die beim TV-Sender KiKa die Wissenssendung „Tomomi und das Geld“ moderiert. Beide sollen bundesweit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Geld, Sparen und Vorsorge sprechen.
Dazu kommen große Aufklärungskampagnen, ein Ausbau des Portals „Mit Geld und Verstand“ und mehr Hilfe im „Wegweiser Kontopfändung“ für Menschen in finanziellen Schwierigkeiten.
Klingbeil: „Finanzbildung ist eine Frage der Gerechtigkeit“
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) begründet die Strategie in der Pressemitteilung seines Ministeriums sozial: „Finanzbildung ist eine Frage der Gerechtigkeit.“ Nur mit dem nötigen Finanzwissen habe jede und jeder die Chance, ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen.
Grundlage ist eine OECD-Untersuchung von 2023: Das Finanzwissen in Deutschland ist demnach überdurchschnittlich, aber ungleich verteilt. Menschen mit geringeren Einkommen, niedrigerer formaler Bildung und Frauen wissen im Schnitt weniger. Jüngere interessieren sich zunehmend für Finanzthemen, fühlen sich aber oft nicht ausreichend informiert.
Was die Finanzbildungsstrategie außerdem vorsieht
Es bleibt nicht nur bei Aufklärungsmaßnahmen. Daneben wird zum 1. Januar 2027 das Altersvorsorgedepot – und in diesem Zuge auch die Frühstartrente – eingeführt. Auf die Kapitelrente werden wir dagegen wohl noch etwas warten müssen.
Eine „Task Force Finanzbildung“ soll Bundesministerien, Bundesbank, Länder sowie private und zivilgesellschaftliche Akteure koordinieren. Der Entwurf aus dem September nannte zudem Schulbesuche bei der Bundesbank, Finanzbildung in Unternehmen und Ratgeber für Ältere.
Wirkung der Finanzbildungsstrategie messen
Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) begrüßt die Strategie, will ihren Erfolg aber an klaren Kriterien gemessen sehen. „Finanzbildung kennt kein bestimmtes Alter, sondern zieht sich durch alle Lebensphasen“, sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak.
Der Bedarf bei Jüngeren ist groß: Laut einer repräsentativen BVR-Befragung ist es rund 80 Prozent der 18- bis 30-Jährigen wichtig, ihre Finanzen im Griff zu haben – sicher fühlen sich aber nur 45 Prozent. 58 Prozent wünschen sich leicht verständliche Unterstützung.
Unser Wissensbereich liefert dir leicht verständliche Informationen über Finanzen.
Altersvorsorgedepot und Frühstartrente: Ein Produkt allein reicht nicht
Für Anleger zählt vor allem der Bezug zur Rentenreform. Ab Januar 2027 fördert der Staat mit dem Altersvorsorgedepot das Sparen in ETFs und Fonds. Was du davon hast, hängt davon ab, ob du Kosten, Risiko und Anlagehorizont richtig einschätzt – und ob du überhaupt einsteigst.
Genau hier setzt die Strategie an: Wer versteht, wie Kosten und Zinseszins über Jahrzehnte wirken, nutzt die Förderung eher. Das gilt auch für Eltern: Mit der Frühstartrente, die der Bundestag am 16. Oktober beschlossen hat, legt der Staat für Kinder zwischen sechs und 18 Jahren zehn Euro im Monat an.
Finanzwissen bei extraETF
Leicht verständliche Finanzbildung ist seit Jahren auch unser Anliegen. Beiträge wie Alles über ETFs & ETCs erklären ohne Fachjargon alles von der Frage Was ist ein ETF? bis zu den Kosten von ETFs. Das aktuelle Finanzthema, dass du unbedingt auf dem Schirm haben solltest, ist das Altersvorsorgedepot (AVD).
Tipp: Trage dich jetzt in die AVD-Startliste ein und informiere dich mit dem Altersvorsorgedepot-Vergleich bereits heute über die Angebote.