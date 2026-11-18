Fußball-Weltmeister Philipp Lahm soll die Finanzbildung in Deutschland vorantreiben: Das Kabinett hat am 18. November die erste Finanzbildungsstrategie des Bundes beschlossen – mit knapp 40 Maßnahmen. So profitierst du davon.

Philipp Lahm hat eine neue Aufgabe: Der Fußball-Weltmeister von 2014 wird Botschafter der ersten Finanzbildungsstrategie des Bundes, die das Bundeskabinett am 18. November, beschlossen hat. Die Strategie des Bundesfinanzministeriums läuft fünf Jahre und bündelt knapp 40 Maßnahmen in sieben Handlungsfeldern – von der Altersvorsorge über Kapitalmarktwissen bis zu unternehmerischen Kompetenzen.

Für dich heißt das: Solltest du dir noch unsicher sein, dann sammle jetzt das nötige Finanzwissen – nicht nur von staatlicher Seite gibt es hierzu Hilfe, auch wir unterstützen dich dabei. Gerade in diesen Tagen ist ein gewisses Finanzwissen von großem Vorteil. Denn die Bundesregierung plant nicht nur eine Aufklärungskampagne, sondern eben auch ganz konkrete Umsetzungsmöglichkeiten. So kommen zum 1. Januar 2027 das Altersvorsorgedepot (AVD) sowie die Frühstartrente. Dazu gleich mehr.