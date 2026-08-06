Welche Rolle spielt die Indexmethodik bei Technologie-ETFs – und welche typischen Unterschiede sehen Sie in der Praxis?

Die Wahl des richtigen Index ist meist wichtiger als die Wahl des richtigen ETFs. Schließlich bestimmt die Indexmethodik das Portfolio. Typische Unterschiede ergeben sich bei ESG-Kriterien, den Gewichtungsregeln und dem Rebalancing. Für Technologie-ETFs kommt hinzu, dass „der Technologiesektor“ nicht einheitlich definiert ist. Selbst Unternehmen wie Alphabet oder Meta werden je nach Klassifikationssystem unterschiedlich eingeordnet.

Die KI-Rally hat viele Tech-ETFs nach oben getrieben. Ist das Risiko inzwischen gestiegen, dass Anleger unbewusst zu stark auf wenige Unternehmen setzen?

Ja, die steigende Indexkonzentration ist ein zentrales Risiko für Anlegerinnen und Anleger. Die Renditen vieler Märkte wurden in den vergangenen Jahren von einer kleinen Gruppe besonders erfolgreicher Unternehmen getragen. Dadurch steigt die Abhängigkeit von einzelnen Titeln, während die tatsächliche Diversifikation häufig geringer ausfällt, als vielen bewusst ist. Besonders deutlich zeigt sich das aktuell in Südkorea, wo allein zwei Unternehmen, Samsung Electronics und SK Hynix, zusammen rund die Hälfte der gesamten Indexgewichtung ausmachen.

ESG-Filter spielen bei vielen ETFs eine Rolle. Wie stark können sie die Zusammensetzung eines Technologie-ETFs verändern – und was bedeutet das für die Renditechancen?

Gerade bei Technologie-ETFs haben ESG-Filter oft einen spürbaren Einfluss auf die Zusammensetzung des Portfolios. ESG-Filter müssen die Renditechancen nicht zwangsläufig beeinträchtigen und können – je nach Marktphase – auch positiv wirken. Allerdings ist das Anlageuniversum durch die Fokussierung auf den Technologiesektor bereits deutlich enger als bei breiten Marktindizes. Schon der Ausschluss einer einzelnen Aktie kann daher erhebliche Auswirkungen haben. In einem Sektor, in dem oft das „Winner-takes-all-Prinzip“ gilt, wirkt sich dies besonders stark auf die mögliche Wertentwicklung aus.

Viele Anleger investieren ausschließlich über passive ETFs. In welchen Marktphasen oder Bereichen kann ein aktiv gemanagter Technologiefonds dennoch Vorteile bieten?

Aktive Technologiefonds haben ihre Stärken vor allem in Marktphasen, in denen die Unterschiede zwischen einzelnen Unternehmen stärker in den Vordergrund rücken. Dann wird die Titelauswahl wichtiger als die reine Marktentwicklung. Aktive Fonds können Chancen abseits der bekannten Schwergewichte nutzen, neue Trends frühzeitig aufgreifen und Risiken gezielter steuern.