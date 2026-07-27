Südkoreas Hebel-ETFs-Crash: Anleger verlieren Milliarden mit Samsung & SK Hynix

Zunächst lief es mit den Hebel-ETFs

Anfangs ging die Rechnung auf: Die KI-Chip-Rallye trieb Samsung und SK Hynix immer weiter nach oben, seit Einführung der Hebel-ETFs steckten koreanische Privatanleger laut KB Financial Group netto 14 Billionen Won – umgerechnet 9,4 Milliarden US-Dollar – in diese Produkte, während ausländische Investoren im gleichen Zeitraum nur rund zwei Billionen Won investierten. Ältere Anleger hebelten dabei besonders aggressiv: Die Wertpapierkredite privater Anleger verdoppelten sich binnen eines Jahres, wobei über 60 Prozent des Volumens auf Menschen ab 50 Jahren entfielen – bei den über 60-Jährigen stieg die Kreditsumme von knapp vier auf gut acht Billionen Won.

… dann ging der Hebel nach hinten los

Jüngst kippte die Stimmung. Der Kospi brach von seinem Rekordhoch im Juni um fast 30 Prozent ein. Der meistgehandelte dieser Fonds, der KODEX SK Hynix Single Stock Leverage ETF, fiel laut LSEG seit seinem Rekordhoch im Juni um rund 70 Prozent und notiert inzwischen etwa 50 Prozent unter seinem Ausgabepreis. An einem einzelnen Handelstag stürzte der Kospi um mehr als acht Prozent ab und löste damit den siebten Circuit Breaker des Jahres aus. Die Hebelwirkung, die auf dem Weg nach oben Gewinne verdoppelte, verdoppelte auf dem Weg nach unten eben auch die Verluste – ein Fondsmanager brachte es so auf den Punkt: Die Anleger, die die Verluste tragen, seien überwiegend inländische Privatanleger.

Tipp: ETF-Anleger können gehebelt investieren. Alles über Hebel-ETFs.

Die Aufsichtsbehörden reagieren inzwischen mit ungewöhnlich offener Selbstkritik. FSS-Gouverneur Lee Chan-jin räumte öffentlich ein, sein größtes Bedauern sei, die Zulassung der Hebel-ETFs nicht mit allen Mitteln verhindert zu haben. Südkorea verschärft nun die Regeln deutlich und verlangt von Privatanlegern eine deutlich höhere Mindesteinlage, zudem wurden neue Produktzulassungen vorerst gestoppt. Kritiker bemängeln zusätzlich, wie schnell die Produkte überhaupt zugelassen wurden.

Was deutsche ETF-Anleger daraus lernen sollten

Hebelprodukte sind keine „normalen“ ETFs. Ein 2x-Hebel-ETF verdoppelt nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste – und das täglich neu berechnet (Pfadabhängigkeit). Bei mehrtägigen Schwankungen kann der Wertverlust eines Hebelprodukts deutlich stärker ausfallen als die doppelte Kursbewegung der zugrunde liegenden Aktie. Für den langfristigen Vermögensaufbau sind solche Produkte grundsätzlich ungeeignet. Klumpenrisiko ist real – auch bei „Index“-nahen Wetten. Wer stark auf einzelne Branchen oder wenige Aktien setzt (hier: Halbleiter/KI-Hype), verzichtet auf genau den Diversifikationsvorteil, den ein breiter ETF eigentlich bieten soll. Kreditfinanzierte Spekulation verschärft Verluste zusätzlich. Die massive Zunahme der Wertpapierkredite in Südkorea zeigt, wie schnell aus Buchverlusten reale Notverkäufe werden, sobald Margin Calls greifen. Regulierung schützt nicht vor eigenen Fehlern. Auch wenn deutsche Aufsichtsbehörden (BaFin) Hebelprodukte klar kennzeichnen und Risikohinweise vorschreiben – die Verantwortung, sie zu verstehen und richtig einzusetzen, bleibt beim Anleger selbst.

Fazit: Sei vorsichtig mit Hebel-ETF

Der Fall zeigt exemplarisch, warum breit diversifizierte, ungehebelte ETFs für die meisten Privatanleger die bessere Wahl bleiben – und warum es sich lohnt, das eigene Portfolio regelmäßig auf Klumpenrisiken zu prüfen, bevor ein einzelner Trend zum Klumpenrisiko wird. Halte dich am besten an globale ETFs: Investieren in Welt-ETFs. Klumpenrisiken erkennen: der extraETF Portfolio Tracker Wer nicht sehenden Auges in ein ähnliches Szenario laufen möchte, sollte sein Portfolio regelmäßig durchleuchten. Genau hier setzt der extraETF Portfolio Tracker an:

Automatische X-Ray-Analyse: Das Tool zeigt die tatsächliche Verteilung des Depots nach Branchen, Ländern und Anlageklassen – auch auf Einzeltitelebene innerhalb von ETFs und Fonds (Full-Holdings).

Das Tool zeigt die tatsächliche Verteilung des Depots nach Branchen, Ländern und Anlageklassen – auch auf Einzeltitelebene innerhalb von ETFs und Fonds (Full-Holdings). Überschneidungen sichtbar machen: Wer über mehrere ETFs oder Einzelaktien hinweg unbewusst stark in denselben Titeln (z. B. Samsung, SK Hynix oder vergleichbaren Schwergewichten) konzentriert ist, sieht das auf einen Blick – statt es erst im Crash zu bemerken.

Wer über mehrere ETFs oder Einzelaktien hinweg unbewusst stark in denselben Titeln (z. B. Samsung, SK Hynix oder vergleichbaren Schwergewichten) konzentriert ist, sieht das auf einen Blick – statt es erst im Crash zu bemerken. Kennzahlen auf Knopfdruck: KGV, KBV, Portfoliokosten und persönliche Ausschüttungsrendite werden automatisch berechnet, ganz ohne manuelle Excel-Pflege.

KGV, KBV, Portfoliokosten und persönliche Ausschüttungsrendite werden automatisch berechnet, ganz ohne manuelle Excel-Pflege. Alle Anlageklassen an einem Ort: ETFs, Aktien, Fonds und Kryptowährungen lassen sich in einer einzigen Vermögensübersicht verwalten und bewerten.

Tipp: MSCI sieht Südkorea als Schwellenland, FTSE als Industrienation: MSCI World vs. FTSE All-World.

So lässt sich frühzeitig erkennen, wenn ein Portfolio – ob durch Hype-Themen, Einzelwerte oder eben Hebelprodukte – aus der Balance gerät, statt es erst zu spüren, wenn der Kurs bereits um 70 Prozent gefallen ist.