Südkorea-ETFs: Der Schwellenländer-Überflieger des Jahres

Südkorea-Gewicht über den extraETF Portfolio Tracker checken

Es gibt jedoch eine Eigenart, die zu gewissen Risiken führen. Denn die großen Indexanbieter MSCI und FTSE stufen das Land unterschiedlich ein. Ist Südkorea bei MSCI noch ein Schwellenland, läuft es bei FTSE längst als Industrieland. Unter Umständen hast du also keine Korea-Position oder eine viel zu große im Depot. Doch kein Problem: Nutze gleich unseren extraETF Portfolio Tracker, dann siehst du sofort, wie du in Sachen Südkorea aufgestellt bist – und natürlich noch viel mehr. Probiere es einfach aus. Nun sehen wir uns aber Korea als Investmentidee näher an.

Technologischer Aufschwung als Wachstumsmotor

Der technologische Fortschritt ist der zentrale Treiber hinter Koreas Börsenrally. Das Land spielt eine Schlüsselrolle in der globalen KI- und Halbleiterindustrie. Marcus Weyerer, Director ETF Investment Strategy EMEA, bringt es auf den Punkt: „Korea ist hervorragend positioniert, um von globalen Trends zu profitieren – insbesondere durch seine führende Rolle im Bereich Speicherchips, die für die weltweite Technologie- und KI-Wertschöpfungskette unverzichtbar sind.“

Tipp: Mit dem extraETF Portfolio Tracker kannst du deine Investments analysieren und dein Vermögen an einem Ort überwachen – einfach, schnell und sicher.

Diese technologische Stärke macht Südkorea zu einem der wichtigsten Zulieferer der digitalen Welt. Bemerkenswert ist, dass der Markt trotz der starken Kursentwicklung weiterhin attraktiv bewertet bleibt. Weyerer betont: „Die Bewertungen in Korea bleiben trotz der starken Performance günstig: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,4 liegt rund 30 Prozent unter dem Niveau europäischer Märkte und der Schwellenländer insgesamt.“ Für langfristige Anleger könnte sich damit eine seltene Kombination aus strukturellem Wachstum und moderaten Einstiegspreisen bieten.

Politik und Regulierung setzen auf Stabilität

Neben der technologischen Stärke überzeugt Südkorea durch investorenfreundliche Reformen. Die Regierung arbeitet daran, die Kapitalmärkte offener und internationaler zu gestalten. Ein wichtiges Element ist die Entwicklung hin zu mehr Aktionärsfreundlichkeit – ein Punkt. „Die ‚Value Up‘-Initiative der koreanischen Regierung stärkt die Marktstimmung und fördert eine aktionärsfreundlichere Unternehmenspolitik“, so Weyerer. Für Anleger bedeutet das mehr Transparenz, stabilere Governance und bessere Ausschüttungspolitiken. In einer globalen Investmentlandschaft, in der politische Eingriffe schnell für Unsicherheit sorgen können, ist dieser Kurs ein deutliches Plus.

Exportstärke als Rückgrat der Wirtschaft

Die koreanische Wirtschaft profitiert von einer beeindruckenden Exportkraft. Das Land ist stark international vernetzt und liefert Hightech-Produkte in alle Welt. Weyerer hebt diesen Punkt besonders hervor: „Korea ist hochgradig exportorientiert – rund 60 % der Wirtschaftsleistung stammen aus Exporten – und Halbleiter gehören zu den unverzichtbaren Hightech-Komponenten, auf die die USA selbst bei Währungsschwankungen angewiesen bleiben.“ Neben Technologie profitieren auch klassische Industrien vom globalen Investitionszyklus. So sieht Weyerer auch in der Rüstungs- und Industriegüterbranche großes Potenzial: „Ob Verteidigungsindustrie, Schiffbau oder die breite industrielle Basis – viele koreanische Sektoren dürften von steigenden globalen Verteidigungsbudgets profitieren.“ Diese Exportstärke stützt nicht nur das Wirtschaftswachstum, sondern sorgt auch für eine robuste Handelsbilanz und eine stabile Landeswährung.