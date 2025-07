FTSE All-World vs. MSCI ACWI IMI

Der FTSE All-World und der MSCI ACWI IMI sind zwei globale Indexriesen, die dir eine einfache und breit diversifizierte Geldanlage in den Weltaktienmarkt ermöglichen. Doch was genau unterscheidet sie? Wie unterscheiden sich die Indizes in Zusammensetzung, Gewichtung und Replikation – und welche Rolle spielen Small Caps?

In diesem Ratgeber zeigen wir dir, welcher Index besser zu dir passt, worin die Unterschiede liegen und warum es sich lohnt, genau hinzusehen.