Bundestag beschließt Frühstartrente: Was Eltern jetzt wissen müssen

Was sich auf den letzten Metern geändert hat

Der Finanzausschuss hat den Regierungsentwurf am Mittwoch an zwei Stellen nachgeschärft. Im ursprünglichen Entwurf hieß es nur, der Sammeltopf sei „global diversifiziert“ anzulegen. Jetzt darf er ausschließlich in breit gestreute globale Aktien oder Aktienfonds investieren. Damit soll ausgeschlossen werden, dass mit dem Geld andere politische Ziele verfolgt werden.

Zudem dürfen Anbieter auf das Staatsgeld und die Erträge daraus keine Abschluss- und Vertriebskosten erheben. Für private Zuzahlungen gilt dieses Verbot nicht.

Smartbroker-Geschäftsführer: „Ein guter Kompromiss“

Smartbroker-Geschäftsführer Thomas Soltau war als Sachverständiger in der Anhörung des Finanzausschusses geladen. Smartbroker bietet selbst Altersvorsorgedepots an. Soltau zieht eine gemischte Bilanz.

Die neuen Anlageregeln für den Sammeltopf entsprechen seinen Worten nach genau dem, was Smartbroker angeregt hatte: „100% global gestreute Aktien, ausschließlich im Interesse der Kinder, ohne politische Nebenziele“, schrieb er auf LinkedIn. Positiv sieht er auch, dass die Zuzahlungsgrenze nicht gekürzt wurde. „10 € im Monat sind ein Startsignal, kein Vermögensaufbau.“ Den Unterschied machten Familien, die mitsparen und dabei selbst den Kapitalmarkt kennenlernen.

Kritik übt Soltau an den getrennten Kostenregeln: „Zwei Kostenregime in einem Vertrag machen das Produkt komplizierter, nicht einfacher.“ Zumal ohnehin ein Kostendeckel greift, den Soltau mit 1 Prozent pro Jahr beziffert. Außerdem vermisst er die steuerliche Absetzbarkeit der Zuzahlungen und eine Verfügung mit 18. Auch die feste Zuweisung des Sammeltopfs an die Bundesbank hält er für eine verpasste Chance, eine Ausschreibung hätte Wettbewerb geschaffen. Sein Fazit: „Nicht in der Form, die möglich gewesen wäre, aber ein guter Kompromiss.“