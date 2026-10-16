Warum der Nuklearsektor noch Wachstumspotenzial haben könnte

Der landesweite Ausbau hat noch nicht begonnen

Anfang dieses Jahres kündigte TerraPower den Bau des ersten fortschrittlichen Reaktors im Versorgungsmaßstab der USA an. Geplant ist ein gemeinsam mit GE Vernova Hitachi Nuclear Energy entwickelter Reaktor mit 345 Megawatt Leistung. Zusammen mit dem integrierten Energiespeicher soll er bis zu 400.000 Haushalte mit Strom versorgen können.

Im Juni 2026 kündigte das US-Energieministerium eine bedingte Darlehenszusage von bis zu 17,5 Milliarden US-Dollar an. Sie soll Westinghouse den Kauf von Komponenten mit langen Vorlaufzeiten für bis zu 10 AP1000-Reaktoren ermöglichen. Die Zusage steht unter technischen, rechtlichen, ökologischen und finanziellen Vorbehalten. Das AP1000-Programm stützt sich auf eine spezialisierte nukleare Lieferkette; konkrete Lieferverträge für diese Projekte wurden bislang jedoch nicht bekannt gegeben.

Reaktoranlagen kosten mehrere Milliarden US-Dollar, wobei ein großer Teil der Kosten auf Bau und Anlagenkomponenten entfällt. Sollte der geplante Ausbau voranschreiten, könnten Unternehmen entlang der nuklearen Lieferkette in den kommenden Quartalen neue Großaufträge erhalten. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie schnell angekündigte Projekte tatsächlich umgesetzt werden.