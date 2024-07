Geldanlage für Rentner

Entnahmepläne mit ETFs bieten Rentnern mehrere Vorteile. Sie ermöglichen regelmäßige Auszahlungen, die ein planbares Einkommen schaffen und individuell angepasst werden können. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität, die Auszahlungsraten nach Bedarf zu ändern. Darüber hinaus bieten ETFs eine breite Diversifikation, die das Risiko minimiert, sowie geringere Kosten im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds.

Es gibt jedoch auch Nachteile bei Entnahmeplänen mit ETFs. Es bestehen Marktrisiken, da ETFs in wirtschaftlich unsicheren Zeiten an Wert verlieren können. Auch bei ETFs fallen Verwaltungsgebühren an, die die Rendite schmälern können. Schließlich besteht das Risiko des Kapitalverzehrs, wenn die Auszahlungsraten zu hoch angesetzt werden, so dass das Vermögen vorzeitig aufgebraucht sein kann.