Bitcoin ist 18: Die Geschichte vom Nerd-Experiment zur Anlageklasse

Bitcoin ist jetzt 18 Jahre alt. Aus dem Nerd-Experiment von einst ist eine etablierte Anlageklasse geworden. Wir zeigen dir die wichtigsten Meilensteine – und was die Volljährigkeit für Anleger bedeutet.

Halloween 2008. Lehman Brothers ist seit sechs Wochen pleite, Staaten retten Banken mit Milliarden. Da landet auf einer Mailingliste für Kryptografen ein neunseitiges PDF: „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“. Absender: Satoshi Nakamoto. Wer dahintersteckt, weiß bis heute niemand. Digitales Geld ohne Bank und ohne Zentralbank – die Fachwelt reagiert skeptisch.

18 Jahre später ist Bitcoin volljährig. Und hat eine Jugend hinter sich, wie sie wilder kaum sein könnte. Schon ab dem Teenageralter machte sich der Bitcoin im Kapitalmarkt breit, heute scheint er nach einigen Reifeprozessen angekommen zu sein. Sehen wir uns nun die bisherigen Meilensteine des Bitcoins an.