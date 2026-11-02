Bitcoin ist 18: Die Geschichte vom Nerd-Experiment zur Anlageklasse
Bitcoin ist jetzt 18 Jahre alt. Aus dem Nerd-Experiment von einst ist eine etablierte Anlageklasse geworden. Wir zeigen dir die wichtigsten Meilensteine – und was die Volljährigkeit für Anleger bedeutet.
Halloween 2008. Lehman Brothers ist seit sechs Wochen pleite, Staaten retten Banken mit Milliarden. Da landet auf einer Mailingliste für Kryptografen ein neunseitiges PDF: „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“. Absender: Satoshi Nakamoto. Wer dahintersteckt, weiß bis heute niemand. Digitales Geld ohne Bank und ohne Zentralbank – die Fachwelt reagiert skeptisch.
18 Jahre später ist Bitcoin volljährig. Und hat eine Jugend hinter sich, wie sie wilder kaum sein könnte. Schon ab dem Teenageralter machte sich der Bitcoin im Kapitalmarkt breit, heute scheint er nach einigen Reifeprozessen angekommen zu sein. Sehen wir uns nun die bisherigen Meilensteine des Bitcoins an.
Die Geburtsjahre des Bitcoin (2009 bis 2011)
Am 3. Januar 2009 erzeugt Satoshi den ersten Block. Darin versteckt: eine Schlagzeile der „Times“ über die nächste Bankenrettung. Ein Zeitstempel – und ein Statement. Anfangs ist Bitcoin praktisch wertlos. Ein paar Dutzend Enthusiasten minen auf ihren Heimrechnern. Im Mai 2010 bezahlt der Programmierer Laszlo Hanyecz zwei Pizzen mit 10.000 Bitcoin. Der „Bitcoin Pizza Day“ ist heute Kult.
Im Februar 2011 erreicht Bitcoin die Parität zum US-Dollar. Kurz darauf verabschiedet sich Satoshi und taucht nie wieder auf. Der Ruf von Bitcoin: Spielgeld für Computerfreaks – und Zahlungsmittel im Darknet.
Die wilde Pubertät (2013 bis 2022)
Wie jeder Teenager testet Bitcoin seine Grenzen. Ende 2013 knackt der Kurs erstmals 1.000 US-Dollar. Im Februar 2014 bricht die Börse Mt. Gox zusammen, rund 850.000 Bitcoin sind weg. Der Kurs stürzt um mehr als 80 Prozent.
Das Muster wiederholt sich: 2017 Hype bis fast 20.000 US-Dollar, 2018 der Absturz. 2021 Rekord bei knapp 69.000 US-Dollar, 2022 die Pleite der Kryptobörse FTX. Dazwischen sorgt alle vier Jahre das Halving für Knappheit – maximal 21 Millionen Bitcoin wird es je geben.
Die Lektion: Gescheitert sind Börsen und Glücksritter. Das Bitcoin-Netzwerk selbst lief immer weiter. Basis ist die Blockchain.
Bitcoin-ETFs, ETPs und MiCA: Die Wall Street zieht ein
Leise entstehen die Strukturen eines echten Marktes. Ende 2017 starten in den USA regulierte Bitcoin-Futures, ab 2020 werden auf Xetra physisch besicherte Bitcoin-ETPs gehandelt. Unternehmen wie Strategy nehmen Bitcoin in die Bilanz, El Salvador macht ihn 2021 zum Zahlungsmittel.
Der Ritterschlag folgt im Januar 2024: Die US-Aufsicht SEC lässt Spot-Bitcoin-ETFs zu, Blackrock und Fidelity sammeln Milliarden ein. Seit Ende 2024 regelt in der EU die Verordnung MiCA den Kryptomarkt. Im Oktober 2025 erreicht Bitcoin ein Allzeithoch von rund 126.000 US-Dollar.
Wichtig für dich: Echte Bitcoin-ETFs gibt es in Europa nicht, die OGAW-Regeln verlangen Streuung. Aber keine Sorge, es gibt sogenannte Krypto-ETPs, über die du auf einzelne Kryptowährungen und ganze Krypto-Körbe setzen kannst.
Bitcoin-Risiken: Volljährig heißt nicht gesetzt
Auch, wenn der Bitcoin mittlerweile gereift ist, heißt das nicht, dass es jetzt bereits entspannt wird. Selbst im jungen Erwachsenenalter sind noch viele Entwicklungen in alle Richtungen möglich. Das solltest du wissen:
- Starke Schwankungen: Minus 50 Prozent und mehr gab es in jeder Marktphase.
- Kein innerer Wert: Bitcoin zahlt weder Zinsen noch Dividenden.
- Verwahrung: Wie aktuell das Mt.-Gox-Trauma ist, zeigt der jüngste Milliarden-Hack bei Binance.
- Emittentenrisiko: ETPs sind Schuldverschreibungen. Achte auf physische Besicherung und Kosten.
Bitcoin ist erwachsen, aber mit Temperament
Vom Gedankenexperiment zur Anlageklasse mit ETPs, EU-Regulierung und Platz in institutionellen Portfolios: Bitcoin ist erwachsen geworden. Als Beimischung kann er ins Depot passen – das Fundament bleibt ein breit gestreutes ETF-Portfolio. Investiere nur, was du im Ernstfall verschmerzen kannst.
Kurs, Kennzahlen und Entwicklung findest du jederzeit im Bitcoin-Profil. Der einfachste Weg, in Bitcoin zu investieren sind ETPs. Und wenn du Bitcoin direkt kaufen möchtest, hilft dir unser Krypto-Broker-Vergleich bei der Wahl des passenden Anbieters.
Bitcoin-Meilensteine im Überblick
|Datum
|Ereignis
|29.10.2026
|Hack bei Binance: rund 6,4 Mrd. US-Dollar erbeutet
|Oktober 2025
|Allzeithoch bei rund 126.000 US-Dollar
|10.01.2024
|SEC genehmigt Spot-Bitcoin-ETFs in den USA
|Februar 2014
|Zusammenbruch von Mt. Gox
|22.05.2010
|Zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin
|31.10.2008
|Satoshi Nakamoto veröffentlicht das Whitepaper
Wie geht die Bitcoin-Story weiter?
Die genannten Meilensteine haben den Krypto-Sektor geprägt. Die Geschichte dürfte längst nicht auserzählt sein. Experten sind weiter positiv gestimmt. Einer davon ist Bernhard Wenger, Nordeuropa-Chef bei 21Shares. Er sieht bereits in wenigen Wochen Bitcoin-Kurse um 100.000 US-Dollar:
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