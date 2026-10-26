Altersvorsorgedepot: ING verzichtet bewusst auf Gratis-ETFs

Keine Depot-, Order- und Wechselgebühren, aber keine Kostenerstattung: Die ING geht im Preiskampf ums Altersvorsorgedepot bewusst einen anderen Weg.

Nach Trade Republic, Scalable Capital, Deka und Deutscher Bank legt nun auch die ING ihre Konditionen für das Altersvorsorgedepot (AVD) vor. Deutschlands größte Direktbank startet am 1. Januar 2027 mit zwei Varianten: dem Aktiv-Depot für Selbstentscheider und dem Relax-Depot als Standarddepot. In den nächsten Wochen erwarten wir die nächsten Angebote, trage dich in die AVD-Startliste ein.

ING: Keine Gebühren, aber auch keine Erstattung

Die ING verlangt keine Depot-, Order-, Sparplan- oder Wechselgebühren. Du zahlst nur die laufenden Kosten der ETFs oder Fonds. Eine Erstattung dieser Kosten, wie sie Scalable Capital, Trade Republic und Quirion anbieten, gibt es nicht. Das ist Absicht: Gegenüber dem Handelsblatt betonte Privatkundenchefin Burcu Civelek Yüce, die ING wolle ein verlässliches Angebot machen, „mit Konditionen, die wir langfristig halten können“. Ein klarer Seitenhieb auf die Neobroker, deren Erstattungen freiwillig und nicht garantiert sind.

Zwei Depots, zwei Ansätze

Im Aktiv-Depot wählst du aus über 1.000 ETFs und Fonds, die Gesamtkostenquote (TER) beginnt bei 0,03 Prozent. Erlaubt sind im AVD nur Fonds bis Risikoklasse 5 von 7, die findest du in unserer ETF-Suche.

Im Relax-Depot legst du nur die Aktien-Anleihen-Quote fest. Angelegt wird in zwei aktive Welt-ETFs, die die ING selbst steuert. Kostenpunkt: 0,20 Prozent pro Jahr. Damit liegt die ING im Mittelfeld. Trade Republic ist kostenlos, Scalable Capital verlangt ab 2028 maximal 0,15 Prozent, Deka und Deutsche Bank starten mit 0,1 Prozent. Die Deutsche Bank erhöht nach zwei Jahren allerdings auf 0,28 Prozent.

