Riester-Vertrag: Behalten, umwandeln oder kündigen? Deine Optionen ab 2027

Millionen Sparer fragen sich: Was passiert mit meinem Riester-Vertrag ab 2027? Die gute Nachricht: Niemand muss wechseln. Bestehende Verträge genießen Bestandsschutz und können unverändert weitergeführt werden. Gleichzeitig eröffnet das neue Altersvorsorgedepot neue Möglichkeiten. Ob sich ein Wechsel lohnt, hängt vor allem von Laufzeit, Kosten und Garantien deines Vertrags ab.

Wir erklären dir, welche Option für deinen Riester-Vertrag am besten ist und worauf du dabei achten solltest.

Tipp: Das Altersvorsorgedepot startet 2027. Trag dich jetzt in unsere E-Mail Liste ein – wir informieren dich, sobald die ersten Altersvorsorgedepot-Anbieter mit ihren Angeboten starten. Jetzt eintragen!