Riester ins Altersvorsorgedepot übertragen: So geht's 2027

Der Übertrag ist gesetzlich vorgesehen und gilt nicht als schädliche Verwendung. Dein alter Anbieter muss nicht zustimmen, eine Beratung brauchst du nicht. Worauf es ankommt, ist die Reihenfolge.

Schritt 1: Altersvorsorgedepot eröffnen

Der Zielvertrag muss abgeschlossen sein, bevor du beim alten Anbieter aktiv wirst. Das Altersvorsorgedepot lässt sich gesetzlich erst ab dem 1. Januar 2027 eröffnen, doch bei vielen Anbietern kannst du dich bereits jetzt vormerken lassen. Dabei sind zwei Dinge zu klären: Nimmt der Anbieter Riester-Überträge an? Dazu ist er nicht verpflichtet. Und wie hoch ist seine Verwaltungspauschale für den Übertrag? Erlaubt sind höchstens 150 Euro, manche Anbieter verlangen jedoch nichts. Passende Anbieter findest du in unserem AVD-Vergleich.

Schritt 2: Unterlagen zusammenstellen

Du benötigst die Vertragsnummer deines Riester-Vertrags, den Namen des bisherigen Anbieters sowie deine Zulagennummer. Alle diese Informationen findest du auf der letzten Standmitteilung. Dazu kommen die Daten des neuen Altersvorsorgedepots. Anbieter und Vertrags- oder Depotnummer entnimmst du der Eröffnungsbestätigung. Notiere dir außerdem den aktuellen Übertragungswert deines Altvertrags. Diesen kannst du bei deinem alten Anbieter erfragen. So siehst du später, ob alles angekommen ist.

Schritt 3: Kündigung mit Übertragungsverlangen einreichen

Jetzt wird der alte Vertrag gekündigt, wobei du ausdrücklich den Auftrag erteilst, das Guthaben direkt auf dein neues Altersvorsorgedepot zu übertragen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

Über den neuen Anbieter: Die meisten Anbieter stellen den Übertrag als Online-Antrag oder Formular im Altersvorsorgedepot bereit. Du gibst die Daten aus Schritt 2 ein und der neue Anbieter schickt die Kündigung mit Übertragungsverlangen an den Altanbieter. Das ist der einfachere Weg.

Die meisten Anbieter stellen den Übertrag als Online-Antrag oder Formular im Altersvorsorgedepot bereit. Du gibst die Daten aus Schritt 2 ein und der neue Anbieter schickt die Kündigung mit Übertragungsverlangen an den Altanbieter. Das ist der einfachere Weg. Selbst beim alten Anbieter: Du schreibst die Kündigung selbst und nennst darin den Anbieter und die Vertragsnummer des Zielvertrags. Entscheidend ist die folgende Formulierung: „Kündigung mit Übertragung des gebildeten Kapitals auf den Altersvorsorgevertrag Nr. … bei …“. Fehlt dieser Zusatz, kann die Kündigung als Kündigung zur Auszahlung gewertet werden – und das wäre förderschädlich.

Unabhängig vom gewählten Weg gilt: Die Frist von drei Monaten zum Quartalsende beginnt mit dem Eingang deiner Kündigung beim alten Anbieter.

Schritt 4: Übertrag abwarten und neu anlegen

Zum Stichtag verkauft der alte Anbieter deine Positionen und überweist den Geldwert an den neuen Anbieter. Das Guthaben wird dann gemäß der von dir im Altersvorsorgedepot festgelegten Anlagestrategie angelegt. Ab jetzt fließen deine Beiträge und die neue Förderung in das Altersvorsorgedepot. Vergleiche den eingegangenen Betrag mit dem Übertragungswert aus Schritt 2.

Was übertragen wird: In der Regel nicht dein Fondsbestand, sondern der Geldwert deines Vertrags. Bei Versicherungen ist das das Deckungskapital und bei Fondssparplänen der Wert der Anteile zum Stichtag. Zwischen Verkauf und Neuanlage ist dein Geld kurzzeitig nicht investiert. Das lässt sich nicht vermeiden, sollte aber nur wenige Tage bis maximal einige Wochen dauern.