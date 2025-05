15 Steuertipps für Kapitalanleger

Günstigerprüfung bei niedrigem Steuersatz

Die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge beträgt pauschal 25 Prozent - unabhängig von der Höhe der tatsächlichen Erträge. Wer jedoch einen niedrigeren persönlichen Steuersatz hat, kann über die sogenannte Günstigerprüfung beim Finanzamt beantragen, dass die Kapitalerträge mit dem individuellen Einkommensteuersatz besteuert werden.

Das kann sich vor allem dann lohnen, wenn das Gesamteinkommen in einem Jahr eher gering ist - zum Beispiel während der Elternzeit, bei Teilzeitarbeit, im Studium oder im Ruhestand. In vielen Fällen lassen sich so mehrere hundert Euro Steuern sparen, ohne das Anlageverhalten ändern zu müssen.