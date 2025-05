Aktien, ETFs und Bitcoin vererben oder verschenken

Unterschiede bei der Vererbung von Aktien, ETFs, Fonds und Bitcoin

Die Vererbung von Aktien, ETFs und Fonds ist weitgehend standardisiert

Banken erfassen den Depotbestand am Todestag und melden diesen an das Finanzamt. Die Bewertung erfolgt auf Basis des Kurses am Stichtag. Ein späterer Kursverfall wird steuerlich nicht berücksichtigt, was zu erheblichen Verlusten führen kann, wenn der Wert nach dem Todeszeitpunkt sinkt.

Bei Kryptowährungen gestaltet sich die Vererbung komplizierter

Bitcoin & Kryptowährungen sind, wenn sie direkt gehalten werden, durch einen privaten Schlüssel (Private Key) gesichert. Ohne diesen Schlüssel ist ein Zugriff auf das digitale Vermögen nicht möglich. Die Erben müssen wissen, wo der Private Key aufbewahrt wird, sei es als Paper Wallet, Hardware Wallet oder in einem Digital Wallet bei einem Anbieter. Stichtagsprinzip beachten: Auch hier gilt der Wert am Todestag als Basis für die Berechnung der Erbschaftssteuer. Massive Kursschwankungen, wie sie für Kryptowährungen typisch sind, können für Erben problematisch werden.