Geld geerbt – Was tun?

Ein geerbtes Haus zu halten oder in eine neue Immobilie zu investieren, wirkt auf viele solide – ist aber oft unflexibel und teuer. Hohe Instandhaltungskosten, Mietausfallrisiken und geringe Streuung machen Immobilien als alleinige Anlage problematisch. Wer doch in Betongold investieren will, sollte maximal einen Teil des Erbes einsetzen – idealerweise über Immobilien-ETFs.