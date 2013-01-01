extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold

50 %Aktienquote
0,14 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
4Anzahl ETFs
Beschreibung

Das 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold ist als ausgewogenes Langfristportfolio konzipiert und kombiniert drei Anlageklassen: 50 % Aktien, 40 % globale Anleihen und 10 % Gold. Ziel ist eine starke globale Diversifikation bei gleichzeitigem Schutz vor Marktschwankungen.

Der 50 % Aktienanteil teilt sich auf in 60 % globale Standardwerte (rund 1.642 Titel) und 40 % Unternehmensbeteiligungen aus Schwellenländern (ca. 2.700 Titel). Der 40 % Anleihenteil besteht aus einem breit gestreuten globalen Anleihe-ETF, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen abbildet – mit über 10.000 Einzeltiteln. Als stabilisierende Komponente dient zu 10 % ein Gold-ETC (Euwax Gold II). 

Der Vorteil: Dieser Gold-ETC kann jederzeit kostenfrei in physisches Gold umgewandelt werden. Zusätzlich sind Veräußerungsgewinne nach einer Haltefrist von einem Jahr steuerfrei, was den ETC besonders attraktiv für langfristige Anleger macht.

Mit nur drei ETFs ist man so in insgesamt nahezu 15.000 Einzeltitel weltweit investiert – eine außergewöhnlich breite Streuung bei gleichzeitig einfacher Umsetzung.

Renditekennzahlen

1 Monat+4,38 %
3 Monate+8,16 %
6 Monate+15,34 %
Lfd. Jahr+5,78 %
1 Jahr+9,71 %
3 Jahre+29,85 % (9,08 % p.a.)
5 Jahre+37,93 % (6,74 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+113,37 % (6,11 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0,14 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1,12 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
40,00 %
Andere
Andere
+3,24 %
0,10 %
Anleihen
9
 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Andere
Andere
0,20 %
Aktien
18
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
20,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
18
 EUWAX Gold II
10,00 %
Andere
Andere
Rohstoffe
3
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20251,5 %-0,1 %-3,0 %-2,8 %2,0 %-0,2 %3,2 %1,5 %3,4 %1,4 %5,78 %1,12 %
20240,7 %1,8 %2,5 %-1,0 %0,5 %2,1 %1,4 %-0,0 %2,6 %-0,3 %2,7 %-0,0 %16,11 %1,10 %
20233,4 %-0,9 %1,6 %-0,9 %1,5 %0,3 %1,7 %-0,7 %-1,6 %-1,6 %3,1 %2,2 %9,01 %0,82 %
2022-2,3 %-1,8 %0,2 %-1,2 %-2,4 %-3,3 %4,7 %-1,4 %-5,2 %-0,7 %1,4 %-3,8 %-11,04 %0,51 %
2021-0,2 %-1,3 %1,6 %-0,0 %0,4 %2,3 %-0,1 %1,2 %-1,2 %2,2 %0,5 %1,6 %11,58 %0,47 %
20200,8 %-2,9 %-8,0 %7,9 %2,2 %0,9 %0,7 %0,7 %-0,8 %-0,3 %2,4 %2,0 %5,09 %
20194,6 %1,6 %2,3 %0,9 %-2,7 %3,2 %1,6 %1,2 %1,1 %0,4 %1,2 %2,2 %18,54 %
20180,1 %-0,1 %-0,3 %1,3 %2,4 %-1,8 %1,0 %0,5 %-0,2 %-1,9 %1,2 %-3,3 %-1,07 %
2017-0,7 %4,0 %-0,0 %-0,8 %-1,4 %-2,0 %-1,2 %-0,0 %0,1 %2,0 %-1,4 %0,7 %2,55 %
2016-2,0 %2,1 %-0,3 %1,7 %2,0 %3,6 %1,7 %-0,2 %0,2 %-0,3 %1,0 %2,0 %9,02 %

