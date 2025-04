Globales Portfolio aufbauen

Bei der BIP-Gewichtung orientiert man sich an der Wirtschaftskraft der Länder, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. So erhalten Länder wie China oder Indien ein größeres Gewicht im Portfolio, unabhängig von ihrer Börsenkapitalisierung.

Vorteile:

Näher an der realen Wirtschaftsverteilung

Höhere Gewichtung wachstumsstarker Emerging Markets

Nachteile: