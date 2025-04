Der Global Portfolio One (GPO) basiert auf der wissenschaftlich fundierten Evolutionären Portfoliotheorie (EPT), die sich an den Prinzipien der natürlichen Selektion orientiert. Statt auf kurzfristige Trends oder unsichere Marktprognosen zu setzen, verwendet GPO robuste, regelbasierte Prozesse, die auf langfristigen Erfolg ausgelegt sind. Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, dass sich jene Anlagestrategie durchsetzt, die in wechselnden Marktphasen widerstandsfähig bleibt - ganz im Sinne des "Survival of the fittest".

Dabei verfolgt der GPO einen global diversifizierten Ansatz und bildet mit seinem Aktienteil gewissermaßen eine Welt AG ab – also eine breite Beteiligung an der weltweiten Unternehmenslandschaft. Ergänzt wird dieses Grundgerüst durch eine Investitionsreserve, die zu defensiven Zwecken vorgehalten und bei Kurseinbrüchen gezielt in den Markt umgeschichtet wird. Bei starken Marktrückgängen greifen klare Regeln für sogenannte Regimewechsel: In solchen Phasen wird die Reserve schrittweise investiert, um antizyklisch Chancen zu nutzen.

Wie genau die Welt AG aufgebaut ist, wie die Investitionsreserve funktioniert und welche Regeln bei Regimewechseln greifen, wird in den folgenden Abschnitten ausführlich erklärt.