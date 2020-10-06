So legen Deutschlands bekannteste Börsenprofis in ETFs an

Homm, Röhl, Kommer & Co: Sie sind die Stars der deutschen Börsenszene und beeinflussen tausende von Anleger mit ihrer Meinung. Wie die bekanntesten deutschen Börsenprofis ETFs in ihren Portfolios einsetzen.

Florian Homm, Gerd Kommer, Christian Röhl, Dirk Müller, Jens Rabe: Jeder, der sich als Privatanleger im deutschsprachigen Raum mit dem Thema Geldanlage befasst, kennt ihre Namen. Sie veröffentlichen regelmäßig Börsenbücher (oder wahlweise -briefe) und haben über YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und andere Medien enorme Reichweiten aufgebaut. Tausende von Privatanlegern hören auf ihre Meinung, schätzen ihre Expertise und folgen dem Rat der Börsenprofis.

Viele von ihnen sind vor allem für ihre Investments in Einzelaktien bekannt. Florian Homm – seines Zeichens ehemaliger Hedgefondsmanager mit mutmaßlich krimineller Vergangenheit – setzt als Investor auf die sogenannte Total Return Strategie und hat sich als Shortseller einen Namen gemacht. Bedeutet: Homm versucht, schwache Unternehmen zu identifizieren und setzt auf fallende Kurse. Christian Röhl hingegen ist Experte für Dividendentitel. Und Jens Rabe gibt Kurse, wie Anleger mit Optionsstrategien erfolgreich sein können.

Doch viele Anleger wissen nicht, dass die Börsenprofis zum Teil auch ETFs in ihren Portfolios führen. In diesem Beitrag erfahren Sie, was die Anlageexperten von ETFs halten und wie sie diese in ihren Depots einsetzen.