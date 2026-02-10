Die besten Broker 2026: Das sind echte Top-Anbieter für dein Depot
Schluss mit Kosten rund um dein Depot. Das sind 2026 die besten Broker für günstiges Investieren in ETFs und Aktien. Wohin sich der Wechsel lohnt.
Ein günstiger Broker ist einer der wichtigsten Hebel für deinen langfristigen Anlageerfolg. Hohe Gebühren schmälern die Rendite dauerhaft. In unserem großen Broker-Test haben wir daher genau analysiert, welche Anbieter Privatanleger 2026 wirklich überzeugen. Dabei unterscheiden wir zwischen klassischen Direktbanken und modernen Online-Brokern. Wir beginnen mit unserer Empfehlung im Direktbankensektor und wenden uns danach den Online-Brokern zu.
Broker im Test: Beste Direktbank 2026
Wer ein günstiges Depot sucht, dabei aber nicht auf den Service und die Sicherheit einer etablierten Vollbank verzichten möchte, ist bei einer Direktbank richtig. Auch hier gibt es tolle Angebote, wobei uns ein Anbieter besonders positiv aufgefallen ist.
ING
Große Direktbanken bieten solide Konditionen. Die ING ist 2026 unsere klare Empfehlung unter den Direktbanken. Sie bietet ein starkes Gesamtpaket aus fairen Preisen, großem ETF-Angebot und zuverlässigem Service.
- dauerhaft kostenloses Depot ohne Bedingungen
- günstige Orderkonditionen
- große Auswahl an ETF-Sparplänen
- hoher Komfort und hohe Sicherheit
Die besten Online-Broker 2026
Online-Broker richten sich vor allem an kostenbewusste Anleger, die ihre Geldanlage selbstständig digital steuern. Sie verzichten auf umfangreiche Services – bieten dafür aber besonders niedrige Gebühren.
Finanzen.net Zero
Finanzen.net Zero überzeugt durch extrem günstige Konditionen und eignet sich besonders für Anleger, die mit mindestens 500 Euro Ordervolumen handeln.
- kostenloses Depot
- provisionsfreier Handel ab 500 Euro (sonst 1 Euro)
- breites ETF- und Sparplanangebot
Scalable Capital
Scalable Capital punktet mit einer sehr großen ETF-Auswahl und einer Vielzahl kostenloser ETF-Sparpläne – ideal für aktive Anleger mit der Option einer gebührenpflichtigen Premiumvariante.
- kostenloses Depot in der Standard-Version
- sehr großes ETF-Angebot
- unbegrenzt kostenlose ETF-Sparpläne
=> Scalable Capital Depot im Test
Smartbroker+
Smartbroker+ kombiniert niedrige Gebühren mit einem vergleichsweise breiten Zugang zu Handelsplätzen und richtet sich auch an anspruchsvollere Anleger.
- kostenloses Depot
- günstige Orderkosten
- großes Handelsplatzangebot
Trade Republic
Trade Republic bleibt einer der beliebtesten Broker für Einsteiger und preisbewusste Anleger. Die einfache App und niedrigen Kosten stehen klar im Fokus.
- kostenloses Depot
- sehr niedrige Orderkosten
- große Auswahl an kostenlosen ETF-Sparplänen
=> Trade Republic Depot im Test
Traders Place
Traders Place überzeugt mit attraktiven Preisen und einem ausgewogenen Gesamtpaket für Anleger, die günstige Konditionen mit Flexibilität verbinden möchten.
- kostenloses Depot
- günstiger Wertpapierhandel
- breites ETF- und Sparplanangebot
=> Traders Place Depot im Test
Fazit: Der Wechsel zu einem günstigen Anbieter lohnt sich
Mit der ING als Direktbank sowie Finanzen.net Zero, Scalable Capital, Smartbroker+, Trade Republic und Traders Place als Empfehlungen im Bereich der Online-Broker findest du 2026 starke Anbieter für kosteneffizientes Investieren. Stichtag für diesen Test war der 3. November 2025. Da der Markt stets in Bewegung ist, solltest du regelmäßig einen Blick auf unseren Depot-Vergleich werfen. Und wenn wir schon beim Stichwort „Depot“ sind, erfahre gleich, was der aktuelle Stand zum geplanten Altersvorsorgedepot ist.