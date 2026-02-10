Die besten Broker 2026: Das sind echte Top-Anbieter für dein Depot

Schluss mit Kosten rund um dein Depot. Das sind 2026 die besten Broker für günstiges Investieren in ETFs und Aktien. Wohin sich der Wechsel lohnt.

Ein günstiger Broker ist einer der wichtigsten Hebel für deinen langfristigen Anlageerfolg. Hohe Gebühren schmälern die Rendite dauerhaft. In unserem großen Broker-Test haben wir daher genau analysiert, welche Anbieter Privatanleger 2026 wirklich überzeugen. Dabei unterscheiden wir zwischen klassischen Direktbanken und modernen Online-Brokern. Wir beginnen mit unserer Empfehlung im Direktbankensektor und wenden uns danach den Online-Brokern zu.

Broker im Test: Beste Direktbank 2026

Wer ein günstiges Depot sucht, dabei aber nicht auf den Service und die Sicherheit einer etablierten Vollbank verzichten möchte, ist bei einer Direktbank richtig. Auch hier gibt es tolle Angebote, wobei uns ein Anbieter besonders positiv aufgefallen ist.

ING

Große Direktbanken bieten solide Konditionen. Die ING ist 2026 unsere klare Empfehlung unter den Direktbanken. Sie bietet ein starkes Gesamtpaket aus fairen Preisen, großem ETF-Angebot und zuverlässigem Service.

dauerhaft kostenloses Depot ohne Bedingungen

günstige Orderkonditionen

große Auswahl an ETF-Sparplänen

hoher Komfort und hohe Sicherheit

=> ING Depot im Test

Die besten Online-Broker 2026

Online-Broker richten sich vor allem an kostenbewusste Anleger, die ihre Geldanlage selbstständig digital steuern. Sie verzichten auf umfangreiche Services – bieten dafür aber besonders niedrige Gebühren.

Finanzen.net Zero

Finanzen.net Zero überzeugt durch extrem günstige Konditionen und eignet sich besonders für Anleger, die mit mindestens 500 Euro Ordervolumen handeln.

kostenloses Depot

provisionsfreier Handel ab 500 Euro (sonst 1 Euro)

breites ETF- und Sparplanangebot

=> Finanzen.net Depot im Test