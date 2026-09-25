1 Million Euro in Immobilien – jetzt startet Jan mit ETFs durch

Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, muss nicht auf jede interessante Investmentidee verzichten. Ein Unterschied besteht aber darin, ob solche Investments den Kern eines Portfolios bilden oder lediglich als kleinere Beimischung eingesetzt werden. Genau diese Frage muss Jan für sich beantworten.

Das zweite Depot liefert einen spannenden Vergleich

Dabei hilft ihm ausgerechnet seine zweite Strategie. Denn Jan kann beide Ansätze direkt nebeneinander beobachten. Im extraETF Portfolio Tracker sieht er nicht nur, wie sich die beiden Depots entwickeln, sondern auch, wie unterschiedlich sie strukturiert sind und wie stark sie schwanken.

Der bisherige Zeitraum ist noch viel zu kurz, um daraus Aussagen darüber abzuleiten, welcher Ansatz langfristig die höhere Rendite erzielen wird. Trotzdem werden bereits strukturelle Unterschiede sichtbar: Jans selbst zusammengestelltes Depot ist deutlich stärker auf einzelne Themen konzentriert, während die zweite Strategie wesentlich breiter über Märkte, Faktoren und Anlageklassen verteilt ist.

Für Jan kann genau dieser Vergleich langfristig wertvoll sein. Denn Geldanlage findet nicht auf dem Papier statt. Erst wenn echtes Geld investiert ist und die Märkte sich bewegen, zeigt sich, mit welchen Schwankungen und Entscheidungen man tatsächlich umgehen kann.

Was Anleger aus Jans Portfolio mitnehmen können

Jans Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein Depot nach und nach entwickeln kann. Man startet mit einer klaren Idee, entdeckt weitere interessante ETFs und Themen und ergänzt das Portfolio immer weiter. Jede einzelne Entscheidung wirkt für sich genommen plausibel. Erst beim Blick auf das Gesamtportfolio zeigt sich, welche Schwerpunkte dadurch tatsächlich entstanden sind.

Deshalb sollten Anleger nicht nur darauf achten, welche ETFs sie besitzen, sondern auch darauf, was sie damit tatsächlich besitzen. Welche Unternehmen stecken mehrfach im Depot? Welche Länder dominieren? Welche Branchen bestimmen die Wertentwicklung? Und passt dieses Gesamtbild noch zum ursprünglichen Anlageziel?

Im vollständigen Portfolio Review auf dem YouTube-Kanal von extraETF schauen wir deshalb genauer auf Jans beide Depots. Wir analysieren die größten Überschneidungen, seinen hohen Technologieanteil, seine bisherigen Trades und die Unterschiede zwischen seiner eigenen Auswahl und dem systematischen Portfolio.

So behältst du dein eigenes Portfolio im Blick

Genau solche Zusammenhänge kannst du auch mit dem extraETF Portfolio Tracker analysieren. Mehrere Depots lassen sich an einem Ort zusammenführen und anschließend als Gesamtportfolio betrachten.

So erkennst du beispielsweise, wie dein Vermögen tatsächlich auf Unternehmen, Länder und Branchen verteilt ist, welche Aktien sich hinter deinen ETFs verbergen und ob mehrere Fonds immer wieder dieselben Titel enthalten. Auch Wertentwicklung, Transaktionen und unterschiedliche Portfolios lassen sich miteinander vergleichen.

Denn am Ende geht es nicht darum, möglichst viele ETFs im Depot zu haben. Entscheidend ist, ob dein gesamtes Portfolio zu deinen Zielen und deiner persönlichen Anlagestrategie passt.

Das vollständige Portfolio Review von Jan findest du im eingebetteten Video. Weitere Portfolio Reviews echter Anleger gibt es regelmäßig auf dem Youtube-Kanal von extraETF.