Quantencomputing-ETFs

Wichtige Unternehmen aus dem Bereich Quantencomputing sind z.B. IonQ Inc, D-Wave Quantum Inc oder Rigetti Computing Inc. Bekannter wären: Das US-amerikanische IT-Unternehmen IBM, dass mit seiner Plattform „IBM Quantum“ eine führende Rolle in der kommerziellen Entwicklung von Quantencomputing spielt. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, betreibt mit „Sycamore” eines der fortschrittlichsten Quantencomputing-Projekte. Intel wiederum entwickelt spezielle Quantenchips und arbeitet an skalierbarer Hardware für Quantencomputer. Achte vor einem Investment darauf, welche Unternehmen in deinem Quantencomputing-ETF enthalten sind.