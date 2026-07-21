Studie: 59,1 Prozent aller Aktien sind ein Verlustgeschäft – ETFs die bessere Wahl

Eine 100-Jahres-Studie zeigt, wie unwahrscheinlich es ist, die nächste Kursrakete zu finden – und was stattdessen wirklich funktioniert.

59,1 Prozent aller US-Aktien haben seit 1926 weniger Rendite gebracht als eine risikofreie Geldanlage. Das zeigt eine der umfangreichsten Studien zur langfristigen Aktienmarktrendite aller Zeiten – und sie liefert ein starkes Argument für ETFs.

Viele Anleger träumen davon, mit der nächsten Apple (WKN: 865985), Nvidia (WKN: 918422), Amazon (WKN: 906866) oder neuerdings auch mit SpaceX den großen Börsenerfolg zu feiern. Doch die Realität an der Börse sieht häufig deutlich ernüchternder aus. Eine relativ aktuelle Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zeigt, dass die Mehrheit aller Aktien langfristig schlechter abschneidet als eine nahezu risikofreie Geldanlage. Das heißt: Sehr viele Aktien bringen dir weniger als Tages- oder Festgeld. Aktien sind immer noch die renditestärkste, solide Anlage, doch das gilt nur in ihrer Gesamtheit. Wer also dauerhaft erfolgreich investieren möchte, sollte sich nicht auf einzelne Unternehmen verlassen – sondern auf eine möglichst breite Streuung mit ETFs.

Was zeigt die Bessembinder-Studie über Aktien?

Für seine Untersuchung analysierte Hendrik Bessembinder die Entwicklung von 29.754 US-Aktien über einen Zeitraum von fast 100 Jahren – von 1926 bis 2025. Damit gehört die Studie zu den umfangreichsten Untersuchungen über die langfristige Wertentwicklung von Aktien.

Die wichtigsten Ergebnisse für dich zusammengefasst:

59,1 Prozent aller Aktien vernichteten langfristig Vermögen im Vergleich zu einer Anlage in kurzfristige US-Staatsanleihen.

Die Medianrendite einer einzelnen Aktie lag bei minus 6,9 Prozent über ihre gesamte Börsenlebensdauer.

Insgesamt entstand an den US-Aktienmärkten zwar ein Vermögenszuwachs von rund 91 Billionen US-Dollar, doch dieser wurde nur von einer kleinen Gruppe außergewöhnlich erfolgreicher Unternehmen erwirtschaftet.

Lediglich 46 Unternehmen waren für die Hälfte des gesamten Vermögenszuwachses verantwortlich.

Die Studie bestätigt damit, was viele frühere Untersuchungen bereits gezeigt haben: Der langfristige Erfolg an den Aktienmärkten verteilt sich äußerst ungleich. Einige wenige Unternehmen erzielen enorme Wertsteigerungen, während die Mehrheit der Aktien mittel- bis langfristig unterdurchschnittlich abschneidet oder sogar ganz vom Markt verschwindet.

Das eigentliche Problem: Die Gewinner kennt niemand im Voraus

Rückblickend erscheint es oft selbstverständlich, auf Unternehmen wie Apple, Microsoft oder Nvidia zu setzen. Doch vor 20 oder 30 Jahren war keineswegs klar, welche Unternehmen heute zu den größten Gewinnern gehören würden.

Genau darin liegt das Risiko einer Einzelaktienstrategie. Wer nur auf einige wenige Unternehmen setzt, muss nicht nur gute Titel auswählen – sondern auch diejenigen identifizieren, die über Jahrzehnte hinweg außergewöhnlich erfolgreich bleiben. Das gelingt selbst professionellen Investoren nur selten zuverlässig.

Hinzu kommt: Unternehmen können durch technologische Veränderungen, neue Wettbewerber oder Managementfehler schnell an Bedeutung verlieren. Selbst bekannte Börsenstars sind nicht davor geschützt. Es ist keinesfalls ausgemachte Sache, dass die Überflieger von heute auch in 20 Jahren noch den Ton angeben.

Was das MSCI-World-Renditedreieck zeigt

Während einzelne Aktien laut der Bessembinder-Studie oft enttäuschen, zeigt der Blick auf den breiten Weltmarkt ein anderes Bild. Das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts (DAI) für den MSCI World macht das sichtbar: Wer über einen Zeitraum von 20 Jahren regelmäßig per Sparplan in den MSCI World investiert hat, konnte im Durchschnitt eine Rendite von 8,6 Prozent pro Jahr erzielen – mit einer Bandbreite von 2,2 Prozent im schlechtesten bis 15,4 Prozent im besten Fall. Wer 1976 bis 2025 investiert hat, konnte sich über eine Jahresrendite von 9,7 Prozent freuen.

Langer Atem und globale Streuung zahlen sich aus

Bei einem Anlagehorizont von mehr als 15 Jahren zeigte in der Vergangenheit beim MSCI World kein einziger Zeitraum Verluste. Wer also lange genug breit gestreut investiert bleibt, hat historisch betrachtet nie Geld verloren – ganz anders als bei den knapp 60 Prozent der Einzelaktien aus der Bessembinder-Studie.

Genau dieser Kontrast ist der eigentliche Kern des Arguments: Einzelaktien sind ein Glücksspiel mit schlechten Erfolgsaussichten. Der breite Weltmarkt in seiner Gesamtheit hingegen hat sich über lange Zeiträume als verlässlich erwiesen.

So investierst du noch breiter als der MSCI World

Der MSCI World ist dabei nicht die einzige Möglichkeit, breit gestreut in den Weltmarkt zu investieren. Wer noch etwas breiter aufgestellt sein möchte, findet mit Indizes wie dem MSCI ACWI IMI oder dem FTSE All-World Alternativen, die zusätzlich Schwellenländer und Nebenwerte abdecken. Mehr dazu liest du in unserem Beitrag „Vergiss den MSCI World? Warum Finanztip jetzt einen anderen Welt-ETF empfiehlt“.

Warum ETFs das Problem lösen

Weltweit gestreute ETFs verfolgen einen anderen Ansatz. Statt auf einzelne Gewinner zu setzen, investieren sie automatisch in hunderte oder sogar tausende Unternehmen weltweit. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass die großen Gewinner der Zukunft bereits im Portfolio enthalten sind. Gleichzeitig fallen Unternehmen, die dauerhaft an Bedeutung verlieren oder aus einem Index ausscheiden, automatisch weniger ins Gewicht oder werden ersetzt.