Vergiss den MSCI World? Warum Finanztip jetzt einen anderen Welt-ETF empfiehlt

Was Finanztip vorschlägt

Das „IMI“ steht für „Investable Market Index“: Der Index schließt neben Large und Mid Caps auch Small-Cap-Aktien ein und erfasst damit rund 99 Prozent der investierbaren Marktkapitalisierung in den jeweiligen Regionen. Die theoretische Grundlage ist solide – Small Caps haben historisch eine sogenannte Größenprämie gegenüber Large Caps gezeigt, und eine breitere Marktabdeckung ist per se kein schlechtes Ziel – ganz im Gegenteil.

So decken die Indizes den Weltaktienmarkt ab

Index Marktabdeckung MSCI ACWI IMI 99 % FTSE All-World 90 % MSCI ACWI 88 % FTSE Developed 80 % MSCI World 78 % Quelle: extraETF.com

Wie verteilt sich mein Vermögen?

In der Tabelle siehst du bereits, inwieweit die einzelnen Indizes den weltweiten Aktienmarkt abdecken. Doch was heißt das konkret für dein Investment? Bleiben wir hierfür in der MSCI-Logik. Nehmen wir also an, du möchtest 10.000 Euro in einen Welt-ETF investieren.

Bei einem MSCI-World-ETF fließt dann das komplette Vermögen in Industrieländer-Unternehmen.

Beim MSCI ACWI ist das schon ein wenig anders: Hier würden etwa 8.820 Euro in Industrie- und 1.180 Euro in Schwellenländer investiert werden.

Mit der MSCI-ACWI-IMI-Variante wird es noch feiner. Die Aufteilung lautet dann: 7.860 in Industrie-, 1.050 Euro in Schwellenländer und die restlichen 1.090 Euro entfallen auf Nebenwerte.

Was bringen dir die Nebenwerte?

Allerdings: Der praktische Effekt im Portfolio ist überschaubar. Small Caps steuern nur einen geringen Teil zum Weltportfolio bei. Doch Auswertungen zeigen, dass Nebenwerte auf lange Sicht im Schnitt besser abschneiden als die großen Tanker. Der Vermögensverwalter und Buchautor Gerd Kommer hat sich dieses Phänomen einmal näher angesehen. So lag etwa die jährlich Überrendite von Nebenwerten, sprich die Size-Prämie, zwischen 1975 und 1990 bei 7,1 Prozent; zwischen 2001 und 2010 immerhin noch bei 6,4 Prozent.

Jetzt kommt das große ABER: So sehen wir etwa zwischen 1991 und 2000 eine jährliche Minderrendite von 3,1 Prozent. Und auch in den vergangenen zehn Jahren hättest du mit einem MSCI-World-ETF wesentlich mehr verdient als mit Nebenwerten. Die mögliche Mehrrendite von Small Caps ist also keinesfalls garantiert – höhere Schwankungen sind aber immer drin. Ein Diversifikationsfaktor stellt diese Aktiengruppe aber allemal dar.

Weniger US-Anteil

Einer der wichtigsten Aspekte, weshalb sich Anleger mit dem MSCI World immer unwohler fühlen, ist der hohe US-Anteil. Alleine 72 Prozent entfallen auf Titel aus den USA. Daran änderten auch die jüngsten Anpassungen nichts. „Treiber dieser Entwicklung sind vor allem die großen Technologie- und Plattformunternehmen, die in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark gewachsen sind und einen immer größeren Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung auf sich vereinen“, sagt Sarah Schalück, Client Portfolio Managerin der Apo Bank. Dadurch habe sich zugleich der thematische Schwerpunkt des MSCI World verschoben. „Digitalisierung, Halbleiter, Cloud-Infrastruktur und insbesondere Künstliche Intelligenz bestimmen heute einen erheblichen Teil der Indexentwicklung“, so Schalück. Das mag für einen ETF, der den Namen „World“ trägt nicht ganz stimmig klingen. Mit der „IMI-Variante“ reduzierst du den Anteil auf 62 Prozent. Zu viel USA im Depot? So gehst du mit diesem Problem richtig um.

Tipp: Prüfe deinen US-Anteil und nutze dazu den extraETF Portfolio Tracker.

Wir zeigen dir später noch einen Welt-ETF, der nach der wahren Wirtschaftskraft gewichtet, dann fällt das US-Gewicht rapide und fällt hinter China zurück. Zuerst zeigen wir dir hier allerdings in der Kurzübersicht noch einen ETF auf den MSCI ACWI IMI: