Premiere: So vereinfacht der neue ETF auf den MSCI World IMI deine Geldanlage

MSCI World IMI: 99 Prozent Marktabdeckung mit nur einem Produkt

Der entscheidende Vorteil liegt im Detail des Index: Er umfasst nicht nur Large und Mid Caps, sondern auch Small Caps. Damit wird nahezu der gesamte investierbare Markt der Industrieländer abgedeckt. Small Caps – also Nebenwerte – versprechen aufgrund ihres erhöhten Risikos langfristig höhere Renditen. Erfahre daher gleich mehr über das Investieren in Small Cap-ETFs.

Für dich bedeutet das: Statt mehrere ETFs zu kombinieren und regelmäßig nachzujustieren, reicht nun ein einziges Produkt, um eine sehr breite Streuung zu erreichen. Das reduziert nicht nur den Aufwand, sondern auch potenzielle Fehler bei der Gewichtung einzelner Bausteine.

Kosteneffizient und einfach umzusetzen

Der neue ETF ist Teil der Xtrackers Core-Reihe, die gezielt auf langfristigen Vermögensaufbau ausgerichtet ist. „Mit den neuen ETFs bieten wir ihnen zusätzliche Bausteine, um regionale Schwerpunkte zu setzen und gleichzeitig von einer breiten Marktabdeckung zu profitieren“, sagt Simon Klein, Globaler Leiter der Vertriebsabteilung von DWS-Xtrackers. Neu sind damit außerdem der Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF (WKN: DBX0YG) sowie der Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF (WKN: DBX0YH). Gerade ex USA ETFs sind derzeit für viele Anleger interessant.

Warum das für Privatanleger besonders interessant ist

Die Nachfrage nach einfachen Lösungen ist hoch. „Anleger suchen weiterhin nach einfachen und kosteneffizienten Lösungen, um ihre globale Aktienallokation einfach zu steuern und gezielt zu investieren“, so Klein.

Tipp: Auch wir stellen ein hohes Interesse an einfachen Anlagelösungen fest. Welt-ETFs sind somit echte Klassiker. Schau dir also gleich unseren Wissensbeitrag MSCI World vs. MSCI ACWI an.

Der MSCI World IMI ETF trifft genau diesen Bedarf. Er vereint die Vorteile einer sehr breiten Diversifikation mit einer einfachen Handhabung – ein Aspekt, der insbesondere für Einsteiger und langfristig orientierte Anleger entscheidend ist.

Portfolio-Übersicht leicht gemacht mit dem extraETF Portfolio Tracker

Gerade in diesem Zusammenhang zeigt sich auch der Mehrwert digitaler Tools wie des extraETF Portfolio Tracker. Wer bislang mehrere ETFs kombinieren musste, hatte oft eine komplexere Depotstruktur mit unterschiedlichen Gewichtungen, Sparplänen und Rebalancing-Anforderungen.

Mit einem All-in-One-ETF wird das Portfolio deutlich übersichtlicher – und genau hier spielt der Portfolio Tracker seine Stärken aus. Anleger können ihre Asset-Allokation auf einen Blick nachvollziehen, die tatsächliche Marktabdeckung analysieren und die Entwicklung ihres Depots einfach verfolgen.

Weniger Aufwand, gleiche Idee – nur besser umgesetzt

Der neue MSCI World IMI ETF markiert einen wichtigen Schritt für Privatanleger. Statt mehrere Bausteine zu kombinieren, reicht jetzt ein Produkt, um nahezu den gesamten Aktienmarkt der Industrieländer abzudecken. In Verbindung mit Tools wie dem extraETF Portfolio Tracker wird die Geldanlage damit nicht nur einfacher, sondern auch deutlich transparenter und effizienter.