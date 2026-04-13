Zu viel USA im Depot? Warum ETFs ex USA jetzt eine echte Alternative sind

US-Aktien dominieren viele Depots. Doch Risiken steigen – und Chancen außerhalb der USA nehmen zu. Warum Anleger jetzt umdenken sollten.

Wer in einen MSCI World ETF investiert, setzt stark auf die USA. Mehr als zwei Drittel des Index entfallen inzwischen auf US-amerikanische Unternehmen. Diese Dominanz ist das Ergebnis jahrelanger Outperformance, getrieben vor allem durch große Technologiekonzerne und ein starkes Gewinnwachstum. Doch genau diese Entwicklung führt zu einem Problem: Viele Anleger sind deutlich einseitiger investiert, als ihnen bewusst ist. Ein „Weltportfolio“ ist oft in Wahrheit ein USA-Portfolio mit Beimischungen. Daneben sorgt US-Präsident Donald Trump immer wieder für Verunsicherung.

„Im vergangenen Jahr mussten Investoren eine Menge Lärm und Unsicherheit aufgrund der globalen Ereignisse bewältigen. Auch wenn man aus den Marktdaten eines einzigen Jahres niemals umfassende Schlüsse ziehen sollte, ist unsere Analyse doch interessant und erinnert daran, dass Schlagzeilen nicht immer die ganze Geschichte erzählen“, sagt Ben Ritchie, Head of Developed Markets Equities bei Aberdeen Investments. Selbst in einer Zeit, in der Märkte und Geopolitik verflochtener wirken als je zuvor, können die Zahlen laut Ritchie manchmal auf etwas anderes hindeuten. „Unsere wichtigste Empfehlung an Investoren war es, ihre Aktienallokationen zu diversifizieren, und in diesem Sinne ist es erfreulich zu sehen, dass in einer Zeit erheblicher Unsicherheit andere Märkte als die USA die Führung übernehmen“, so Ritchie. Immer mehr Privatanleger wollen daher „ex USA“ – also unter Ausschluss der USA anlegen.