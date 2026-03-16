Inflation in den USA: Entspannung mit Haken – was ETF-Anleger jetzt wissen sollten

Problem: Ein anderer Indikator für Inflation könnte schlechter aussehen

„Die PCE-Inflation wird wahrscheinlich deutlich schlechter ausfallen als die aktuellen VPI-Zahlen – wahrscheinlich über drei Prozent – und sich in die falsche Richtung entwickeln“, warnt Kerschner. Der Grund: Der PCE-Index misst stärker, was Verbraucher tatsächlich kaufen, etwa im Gesundheitsbereich. Wohnkosten spielen darin dagegen eine kleinere Rolle. Normalerweise liegt die PCE-Inflation etwa 0,5 Prozentpunkte unter dem Verbraucherpreisindex. Aktuell sei die Situation jedoch umgekehrt: „Derzeit liegt die PCE-Inflation etwa 50 Basispunkte höher als der Verbraucherpreisindex“, so Kerschner.

Schwierige Lage für die US-Notenbank

Das bringt die US-Notenbank Fed in eine komplizierte Situation. Schließlich nutzt sie genau diesen PCE-Index als wichtigste Inflationskennzahl. „Die Fed steht damit vor einer Art gordischen Knoten“, sagt Kerschner. Während Fed-Chef Jerome Powell noch etwas Spielraum habe, könnte sein möglicher Nachfolger vor schwierigen Entscheidungen stehen – insbesondere, wenn gleichzeitig der Arbeitsmarkt schwächelt.

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Und wie sieht es in Europa aus? „Der entscheidende Faktor ist dabei, wie lange der Krieg mit dem Iran dauert und wie lange sich dies in erheblichen Verwerfungen an den Energiemärkten niederschlägt. Da es keine einfache Antwort auf diese Frage gibt, dürfte es umso wichtiger sein, dass EZB-Präsidentin Lagarde klar und deutlich macht, dass sich der Inflationsanstieg der Jahre 2022 und 2023 nicht wiederholen wird. Zinserhöhungen werden damit wahrscheinlicher, Zinssenkungen sind vom Tisch“, meint Kastens.

Ölpreis könnte Inflation wieder anheizen

Hinzu kommt wie eingangs erwähnt ein großer Risikofaktor: der Ölpreis. Seit Beginn des Iran-Konflikts ist er um rund 33 Prozent gestiegen. Auch wenn ein Teil davon vorübergehend sein könnte, dürfte Energie wieder stärker auf die Inflation wirken. Kerschner nennt eine einfache Faustregel:„Ein Anstieg des Ölpreises um zehn Prozent erhöht die Gesamtinflation um etwa 20 bis 30 Basispunkte.“

Was das für dich als ETF-Anleger bedeutet

Kurzfristig sorgen die aktuellen Inflationszahlen zwar für etwas Entspannung an den Märkten. Doch das Bild ist fragil:

US-Inflation sinkt – aber nicht bei allen Messgrößen

Ölpreise könnten neue Preisdynamik auslösen

Die Fed könnte bei Zinssenkungen vorsichtiger bleiben

Für dich als ETF-Anleger heißt das: Die Märkte könnten in den kommenden Monaten weiterhin sensibel auf Inflationsdaten reagieren – besonders auf die künftigen PCE-Zahlen. Oder wie Kerschner es zusammenfasst: „Auch wenn die heutigen Inflationszahlen dem Markt etwas Erleichterung verschaffen, könnten wir in den kommenden Monaten durchaus mit unangenehmen Inflationszahlen konfrontiert werden.“

Halte deinem globale Weltportfolio die Treue

Das Motto für dich lautet jetzt: Ruhe bewahren und langfristig investieren. Schwankungen bei Inflation, Zinsen oder Ölpreisen gehören zum normalen Marktumfeld. Halte also deinem ETF-Weltportfolio die Treue und vermeide hektische Umschichtungen. Mit dem extraETF Portfolio Tracker behältst du dein Depot jederzeit im Blick und kannst die Entwicklung deiner ETFs einfach überwachen.