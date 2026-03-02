Iran-Krise: Diese drei Anlegerfehler werden jetzt besonders teuer

Was Anleger beim Iran-Konflikt beachten sollten

Für Privatanleger ist entscheidend, die Lage rational einzuordnen. Geopolitische Konflikte erzeugen kurzfristige Volatilität. Doch auf mittlerer bis längerer Sicht sind solche Einbrüche kaum noch im Chart zu erkennen. Das größere Risiko liegt oft nicht im Ereignis selbst – sondern im Verhalten der Anleger. Klappern wir nun die drei gängigsten Anlegerfehler ab, in die Anleger in Zeiten des Iran-Konflikts nicht tappen sollten.

Fehler 1: Panikverkäufe aus Verlustangst

Wenn Kurse fallen und die Nachrichtenlage dramatisch ist, steigt der innere Druck zu handeln. Viele verkaufen, um „Schlimmeres zu verhindern“. Doch genau in Phasen maximaler Unsicherheit werden Entscheidungen häufig emotional getroffen.

Das heißt: Wer jetzt verkauft, realisiert Verluste – und läuft Gefahr, die Erholung zu verpassen. Historisch folgten auf geopolitische Schocks oft Gegenbewegungen, sobald sich die Lage stabilisierte oder weniger schlimm entwickelte als befürchtet.

Fehler 2: Market Timing – der gefährliche Versuch, klüger als der Markt zu sein

„Ich steige jetzt aus und später wieder ein.“ Dieser Gedanke klingt nachvollziehbar, ist aber selten erfolgreich. Niemand weiß, wann die Eskalation ihren Höhepunkt erreicht oder wann die Entspannung in der Geopolitik und an den Finanzmärkten einsetzt.

Tipp: In unübersichtlichen geopolitischen Zeiten schlägt häufig auch die Stunde teurer Anlegerfehler. Das sind die 5 häufigsten Anlegerfehler.

Häufig folgen im direkten Anschluss die besten Börsentage. Bereits das Verpassen von nur drei der besten Börsentage hätte die Dax-Rendite 2025 mehr als halbiert. Beim MSCI World zeigte sich ein ähnliches Bild, beim Nasdaq waren die Folgen noch dramatischer, wie eine Studie der Sutor Bank zeigt. „Market Timing funktioniert nicht“, sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking der Sutor Bank. „Kein Investor schafft es, die besten und schlechtesten Tage vorherzusagen. Für Privatanleger ist der Versuch, den Markt zu timen, in den allermeisten Fällen ein Verlustgeschäft“, stellt Beil fest.

Merke dir also: Märkte drehen oft schneller als die Nachrichtenlage. Wer auf „mehr Klarheit“ wartet, kauft häufig deutlich höher zurück. Verpasste starke Börsentage können die langfristige Rendite erheblich schmälern.

Fehler 3: Recency Bias – die Krise wird zur Dauerkrise

Die Iran-Krise dominiert aktuell die Schlagzeilen. Das Gefühl entsteht, dass eine neue, langanhaltende Phase der Instabilität bevorsteht, es kommt zur Aktualitätsverzerrung (Recency Bias). Doch damit aktuelle Ereignisse die Marktdynamik dauerhaft verändern, wäre eine anhaltende, massive Eskalation notwendig.

Tipp: Setze auf die Buy-and-Hold-Strategie. Allerdings bedarf dazu globaler Streuung. Lass dich also gleich von unseren Musterportfolios inspirieren.

Kurzfristige Unsicherheit ist nicht gleichbedeutend mit einem strukturellen Bärenmarkt. Wer die Gegenwart linear in die Zukunft fortschreibt, unterschätzt die Anpassungsfähigkeit von Märkten und Unternehmen.

Beachte: Aktuelle Krisen erreichen uns dank moderner Medien schneller und direkter. Wir sollten aber die derzeit hohe Frequenz an Berichten über den Iran aus Sicht der privaten Geldanlage nicht überbewerten. Als Anleger sind wir immer wieder mit Krisen und damit verbundenen kleineren oder größeren Rücksetzern konfrontiert. Auf lange Sicht fällt das nicht weiter auf. Schließlich stehen die globalen Börsen längst höher als zur Corona-Pandemie oder zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs.

Was du jetzt konkret tun solltest

Diese drei typischen Anlegerfehler in Krisenzeiten sollen dir eines ganz klar vor Augen führen: Statt hektisch umzuschichten, ist es sinnvoll, die eigene Risikotragfähigkeit ehrlich zu überprüfen. Genau hier setzt der Risikokapazitätsrechner an. Er hilft dabei, systematisch einzuschätzen, wie viel Schwankung finanziell und emotional tragbar ist. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, ob das gewählte Risikoprofil wirklich zum eigenen Sicherheitsbedürfnis passt.

Ebenso wichtig ist Transparenz über das eigene Depot. Mit dem extraETF Portfolio Tracker behalten Anleger ihre Asset-Allokation, Länder- und Branchengewichtung sowie Klumpenrisiken im Blick. In einer Phase steigender Ölpreise und geopolitischer Spannungen lässt sich so schnell erkennen, wie stark das eigene Portfolio tatsächlich exponiert ist – und ob strategischer Anpassungsbedarf besteht.

Wichtig: Das Ziel ist nicht Aktionismus, sondern Kontrolle. Wer weiß, wie das eigene Portfolio strukturiert ist und wie viel Risiko er oder sie tragen kann, reagiert in Phasen wie der gegenwärtigen deutlich besonnener auf volatile Märkte.

Fazit: Lass dich jetzt nicht verunsichern

Die Iran-Krise sorgt für Unsicherheit und erhöhte Schwankungen. Das sollte dich aber als breit streuenden ETF-Anleger nicht irritieren. Die größten Schäden für dein Depot entstehen meist nicht durch das Ereignis selbst, sondern durch drei typische Fehler: Panikverkäufe, missglücktes Market Timing und die Überbewertung aktueller Schlagzeilen. Wer seine Risikokapazität kennt, sein Portfolio strukturiert analysiert und langfristig investiert bleibt, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil.