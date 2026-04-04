Ölpreisanstieg als Chance: Erneuerbare Energien stehen jetzt im Fokus

Trotz Ölpreisanstieg: Warum selbst Anleihen nicht mehr schützen

Besonders bemerkenswert ist, dass sich Anleihen in dieser Phase anders verhalten als in früheren Krisen. Statt als sicherer Hafen zu dienen, geraten sie selbst unter Druck. Die Renditen steigen parallel zu den Ölpreisen – ein ungewohntes Bild. „Angesichts der aktuellen geopolitischen Unsicherheit sind die Renditen von Staatsanleihen parallel zu den Ölpreisen gestiegen“, erklärt Hickmore. Damit haben sich Anleihen in den vergangenen Wochen spürbar von ihrem traditionellen Schutzstatus entfernt.

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Der Grund liegt in der Art des Schocks. Anders als in klassischen Krisen geht es diesmal weniger um schwache Nachfrage, sondern um Angebotsrisiken. Höhere Energiepreise wirken direkt auf die Inflation – und genau in solchen Phasen, so die nüchterne Einschätzung, „bieten Anleihen keinen Schutz“.

Für Privatanleger bedeutet das eine wichtige Erkenntnis: Bewährte Muster greifen nicht mehr automatisch. Nur Geduld und breite Streuung sind ein Garant für zielsicheres Navigieren durch solche Phasen. Es gibt jedoch auch mögliche Profiteure, wie wir gleich sehen werden.

Erneuerbare Energien als logische Konsequenz

Genau an diesem Punkt rücken erneuerbare Energien wieder stärker in den Fokus. Denn die aktuelle Entwicklung zeigt, wie verwundbar das globale Energiesystem bleibt. Konflikte in Förderregionen erhöhen die Unsicherheit erheblich. Hickmore beschreibt diese Dynamik treffend, wenn er darauf hinweist, dass solche Konflikte „das Risiko von Versorgungsunterbrechungen, Transportengpässen und plötzlichen Preisspitzen“ erhöhen.

Diese Risiken haben eine klare Konsequenz: Staaten und Unternehmen suchen nach Alternativen, die weniger abhängig von geopolitischen Spannungen sind. Dazu kommt der stetig steigende Energiehunger durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Erneuerbare Energien profitieren davon gleich doppelt – sie sind nicht nur nachhaltiger, sondern auch planbarer.

Damit wird die Energiewende zunehmend zu einem wirtschaftlichen Imperativ. Steigende Preise für Öl und Gas verbessern die Wettbewerbsfähigkeit von Solar-, Wind- und anderen Technologien.

Tipp: Erneuerbare Energien rücken derzeit durch den Iran-Krieg in den Fokus und mittel- bis langfristig auch durch den hohen Energiebedarf durch KI. Erfahre daher mehr über das Investieren in Erneuerbare Energien-ETFs.

Einordnung für Privatanleger

Für Privatanleger entsteht daraus ein neues Gesamtbild. Energiepreise entwickeln sich immer stärker zum zentralen Einflussfaktor für Inflation, Zinsen und damit auch für die Bewertung vieler Anlageklassen. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Marktphase, dass selbst klassische Absicherungsinstrumente wie Anleihen nicht mehr automatisch stabilisieren.

Das lenkt den Blick auf strukturelle Wachstumsthemen. Erneuerbare Energien sind dabei kein kurzfristiger Trend, sondern eine langfristige Entwicklung, die durch geopolitische Ereignisse zusätzlich beschleunigt wird.

Orientierung im Portfolio wird wichtiger

Gerade in einem Umfeld, in dem sich Zusammenhänge verschieben, gewinnt der Überblick über das eigene Portfolio an Bedeutung. Der extraETF Portfolio Tracker hilft dabei, genau diese Transparenz zu schaffen. Anleger können nachvollziehen, wie stark ihr Depot von bestimmten Themen wie Energiepreisen beeinflusst wird und ob Zukunftstrends wie Clean Energy ausreichend berücksichtigt sind.

So wird aus einer unübersichtlichen Marktlage ein klareres Bild – und aus Unsicherheit eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

Fazit: Eine neue Realität für Anleger

Der aktuelle Ölpreisschock ist mehr als ein kurzfristiges Ereignis. Er macht deutlich, dass Inflation, Zinsen und geopolitische Risiken enger miteinander verknüpft sind als lange angenommen. Oder, wie Hickmore es zusammenfasst: „Das ist keine Panik. Es ist eine rationale Preisgestaltung in einer weniger vorhersehbaren Welt.“

Für Privatanleger liegt genau darin die Chance. Wer die Verschiebungen versteht und sein Portfolio entsprechend ausrichtet, kann von Trends profitieren, die gerade erst an Dynamik gewinnen – allen voran von erneuerbaren Energien.