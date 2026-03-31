Inflation durch Öl: Gerät dein ETF-Portfolio jetzt unter Druck?

Die Inflation nagt an der realen Rendite

Viele Anleger schauen vor allem auf die nominale Entwicklung ihres Portfolios. Doch in Phasen steigender Inflation zählt etwas anderes: die reale Rendite. Wenn dein ETF-Portfolio beispielsweise sechs Prozent wächst, die Inflation aber bei vier Prozent liegt, bleibt real deutlich weniger übrig. Genau dieser Effekt wird häufig unterschätzt, gerade bei langfristigen Sparplänen. Steigende Ölpreise können diesen Prozess verstärken, weil sie Inflation nicht nur direkt treiben, sondern über viele Produkte hinweg in die Breite tragen.

Tipp: Probiere gleich den Inflationsrechner aus.

Das Risiko von Stagflation steigt

Gerhard Winzer, Chefvolkswirt der Erste Asset Management, sieht eine höhere Inflation, ein geringeres Wirtschaftswachstum und eine vorsichtigere Geldpolitik. Zentralbanken geraten unter Druck. „Für die EZB sind die Märzdaten aus Deutschland ein Warnschuss. Entscheidend für eine geldpolitische Reaktion wird sein, ob sich die Inflationserwartungen der Unternehmen und Haushalte im Euro-Raum aus ihrer Verankerung lösen. Bislang ist davon noch wenig zu sehen. Das Risiko steigt aber mit der Dauer des Krieges – und damit wächst der Zielkonflikt für die EZB“, sagt Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz. Zum einen wollen die Währungshüter Wachstum stimulieren, auf der anderen Seite steht jedoch eine steigende Inflation.

„Neben der Schwächung der Fundamentaldaten auf Unternehmensseite ist auch die Fähigkeit der Zentralbanken eingeschränkt, die Nachfrage durch Zinssenkungen anzukurbeln. „Bei hoher Inflation wollen sie die Zinsen eher erhöhen, nicht senken. Höhere Zinsen könnten jedoch die Stagnation weiter verschärfen. Bei einer Zinssenkung könnte die Inflation weiter ansteigen. Es gibt keine einfachen Antworten“, meint auch Duncan Lamont, Leiter Strategisches Research bei Schroders. Die Zinsen könnten also erstmal hoch bleiben. „Auf der EZB-Konferenz hat EZB-Präsidentin Lagarde die Reaktionsfunktion der Notenbank nochmals verdeutlicht: Nicht der Energiepreisschock an sich ist entscheidend, sondern die sich daraus ergebenden möglichen Zweitrundeneffekte für die Inflation. Vor diesem Hintergrund erwarten wir keine geldpolitischen Schnellschüsse der EZB. Abwarten ist für uns derzeit immer noch die beste Option“, erklärt Kastens. Die Wahrscheinlichkeit solcher Zweitrundeneffekte steigt, wenn der Krieg im Nahen Osten noch länger anhält.

In der aktuellen Gemengelage steigt die Wahrscheinlichkeit einer sogenannten Stagflation, der Kombination aus hoher Inflation und schwachem Wachstum.

Warum kann Stagflation ein Problem sein?

„Schwaches Wachstum belastet den Umsatz, weil Unternehmen und Verbraucher ihre Ausgaben einschränken. Hohe Inflation verschärft das Problem. In einer florierenden Konjunktur können Unternehmen gestiegene Kosten an die Verbraucher weitergeben. Bei schwacher Nachfrage gelingt das kaum. Stattdessen geraten die Gewinnmargen unter Druck, was die Ergebnisse weiter belastet“, so Lamont. Für den Aktienmarkt ist das grundsätzlich eher negativ. „Auf Grundlage von Daten seit 1926 lag die mittlere reale Jahresrendite in einem Stagflationsjahr bei etwa null Prozent. Das ist weniger, als Anleger langfristig von Aktien erwarten“, führt Lamont aus. In etwa der Hälfte dieser Jahre haben Aktien laut Lamont eine positive Realrendite. Wenn diese positiv war, lag sie demnach im Durchschnitt bei rund +16 Prozent. Der Vollständigkeit halber: In Jahren mit negativen Renditen betrug der Durchschnitt nach der Erhebung von Schroders –14 %.

Warum viele Anleger zu spät reagieren

Ein zentraler Punkt ist die zeitliche Verzögerung. Die Auswirkungen steigender Ölpreise entfalten sich nicht sofort, sondern in mehreren Phasen. Erst steigen Energiepreise direkt, dann folgen verzögert höhere Preise für Güter und Dienstleistungen. Das führt dazu, dass viele Privatanleger erst reagieren, wenn die Inflation bereits sichtbar ist und die Märkte sich längst angepasst haben. In der Praxis bedeutet das häufig, dass Entscheidungen genau zum ungünstigsten Zeitpunkt getroffen werden.

Märkte hingegen preisen solche Entwicklungen früher ein. Das erklärt, warum Anleihen oft schon fallen, bevor Inflation offiziell steigt, und warum bestimmte Aktiensektoren früh reagieren.

Was jetzt emotional schwierig wird

Gerade in solchen Phasen steigt der Druck auf Privatanleger. Das Depot schwankt stärker, Nachrichten sind negativ und gleichzeitig steigen die Kosten im Alltag.

Tipp: Jetzt kommt es auf dein Durchhaltevermögen an. Erfahre daher alles Wichtige über die Buy-and-Hold-Strategie. Und schau dir gleich den ETF-Sparplan-Vergleich an.

Typische Reaktionen sind Unsicherheit und Aktionismus. Einige verkaufen zu früh, andere springen zu spät auf vermeintliche Gewinner wie Rohstoffe oder Energie auf. Beides kann langfristig Rendite kosten. „Derzeit herrscht an den Märkten große Unsicherheit und es gibt eine Vielzahl möglicher Szenarien“, sagt Michael Grady, Chefökonom bei Aviva Investors.

Was sich im Portfolio tatsächlich verändert

Für Privatanleger zeigt sich die Entwicklung oft indirekt. Aktien leiden unter steigenden Kosten, während Anleihen durch Inflation und höhere Zinsen unter Druck geraten. Gleichzeitig verschieben sich die Kräfte innerhalb des Marktes. Energie- und Rohstofftitel profitieren, während konsumabhängige oder zinssensitive Unternehmen schwächer tendieren. Diese Veränderungen passieren im Hintergrund und sind nicht immer sofort sichtbar, haben aber einen realen Einfluss auf die Entwicklung des eigenen Depots.

Warum Transparenz jetzt entscheidend ist

Der extraETF Portfolio Tracker hilft dir dabei, Transparenz herzustellen. Anleger sehen nicht nur ihre Performance, sondern auch, wie ihr Portfolio strukturiert ist und welche Abhängigkeiten bestehen. Dazu gehört etwa, wie stark bestimmte Sektoren gewichtet sind oder wie sensibel das Portfolio auf Inflation, Energiepreise oder Zinsänderungen reagiert.

Tipp: Mit Sparplänen kannst du gelassen auf Schwankungen reagieren. Wo lohnt es sich einen ETF-Sparplan zu führen? Alle Testergebnisse, Bewertungen und weitere Anbieter findest du in der Extra-Magazin-Ausgabe 2/2026. Hier geht es zum Shop.

Gerade in einem Umfeld steigender Ölpreise wird sichtbar, ob man eher von der Entwicklung profitiert oder darunter leidet. Diese Klarheit ist entscheidend, um nicht impulsiv zu handeln. Ohnehin raten wir grundsätzlich zur Buy-and-Hold-Strategie.

Zwischen Anpassung und Ruhe bewahren

Die aktuelle Situation erfordert kein komplettes Umdenken, sondern ein besseres Verständnis. Wer global diversifiziert, sollte einfach ruhig bleiben. Für Privatanleger bedeutet das vor allem, nicht in Extreme zu verfallen. Doch klar ist: Steigende Ölpreise sind ein ernstzunehmender Inflationsfaktor, der sich direkt auf den Alltag und indirekt auf das Portfolio auswirkt. Besonders wichtig ist dabei: Sie verteuern nicht nur Energie, sondern auch zahlreiche Produkte entlang der gesamten Wirtschaft. Allerdings sind die modernen Volkswirtschaften heute weit weniger von Energie abhängig als das noch in früheren Jahrzehnten der Fall war.

Tipp: Durch den Iran-Konflikt ist der Heizölpreis nach oben geschossen. Aktive ETFs sind in der gegenwärtigen Marktphase gefordert. Lies dir also gleich unseren Durch den Iran-Konflikt ist der Heizölpreis nach oben geschossen. Aktive ETFs sind in der gegenwärtigen Marktphase gefordert. Lies dir also gleich unseren Guide zu aktiven ETFs durch.

Die größte Herausforderung liegt jedoch nicht im Ereignis selbst, sondern im Umgang damit. Wer seine reale Rendite im Blick behält, sein Portfolio versteht und nicht impulsiv reagiert, ist klar im Vorteil. Tools wie der extraETF Portfolio Tracker helfen dabei, genau diese Kontrolle zu behalten. Denn am Ende gilt: Nicht der Ölpreis entscheidet über deinen Anlageerfolg – sondern dein Durchhaltevermögen. Nutze daher unbedingt den Risikokapazitätsrechner, um ein geeignetes ETF-Portfolio aufbauen zu können.