Öl-Schock durch den Iran-Konflikt: Müssen ETF-Anleger jetzt umdenken?

Die Iran-Krise treibt den Ölpreis

Die Dimension zeigt sich beim Blick auf das Angebot: Vor der Iran-Krise liefen rund 20 Prozent des weltweiten Öltransports durch die Meerenge, inzwischen fehlen laut Edmond de Rothschild Asset Management rund zwölf Millionen Barrel pro Tag – der mit Abstand größte Versorgungsabriss der Geschichte. Zum Vergleich: Die Verluste liegen deutlich über denen von fünf Millionen Barrel während der Ölkrisen der 1970er Jahre oder vier Millionen Barrel während der Golfkriege der 1980er- und 1990er-Jahre. Die Angst geht um: Bisher wurden 17 Schiffe von iranischen Streitkräften attackiert. Dass es kaum Alternativen gibt und selbst strategische Reserven den Ausfall nur begrenzt ausgleichen können, verschärft die Situation zusätzlich und macht den Ölmarkt zum zentralen Stressfaktor für die Weltwirtschaft.

Ölpreis als Taktgeber der Märkte

Die Auswirkungen sind unmittelbar sichtbar. Der Ölpreis liegt deutlich über 100 US-Dollar und bleibt der zentrale Treiber für Inflation, Wachstum und Börsenstimmung. Entsprechend ordnet auch Björn Ohl Ökonom bei der Apo Bank die Lage klar ein: Für ihn dreht sich aktuell „alles um die Dauer der Sperrung der Straße von Hormus“, da sie maßgeblich über die Entwicklung von Ölpreisen, Weltwirtschaft und Finanzmärkten entscheidet.

Mit steigenden Energiepreisen rückt auch die Inflation wieder stärker in den Fokus. Gerhard Winzer, Chefvolkswirt der Erste Asset Management, erwartet kurzfristig einen spürbaren Effekt und hält „einen sprunghaften Anstieg der Inflationsdaten im März und April um ein paar Zehntel Prozentpunkte“ für sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig bleibt offen, wie nachhaltig dieser Impuls sein wird – ein Unsicherheitsfaktor, der die Märkte zusätzlich bewegt.

Wirtschaft unter Druck – aber kein Kollaps

Trotz der historischen Dimension des Öl-Schocks rechnen viele Experten nicht mit einem globalen Einbruch. Die wirtschaftlichen Effekte sind spürbar, aber begrenzt. So betont Ohl, dass der Konflikt die Konjunktur zwar belastet, letztlich jedoch „nur zu moderaten Wachstumskorrekturen“ führt.

Wie sich die Lage weiterentwickelt, bleibt allerdings offen. Die Bandbreite reicht von einer schrittweisen Entspannung mit anschließender Markterholung bis hin zu einem länger anhaltenden geopolitischen Risiko, das dauerhaft in die Preise eingepreist wird. Genau diese Unsicherheit sorgt aktuell für die hohe Volatilität an den Kapitalmärkten.

Überblick behalten statt hektisch auf die Iran-Krise reagieren

Für ETF-Privatanleger entsteht daraus ein anspruchsvolles Umfeld. Die Märkte reagieren sensibel auf Nachrichten, kurzfristige Bewegungen sind schwer vorhersehbar. Während institutionelle Investoren taktisch gegensteuern, bleibt für Privatanleger ein anderer Ansatz entscheidend: Orientierung statt Aktionismus.

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Disziplin bleibt der entscheidende Faktor

So außergewöhnlich die aktuelle Situation auch ist, bleibt eine zentrale Erkenntnis bestehen: Märkte reagieren kurzfristig heftig auf geopolitische Schocks, finden aber oft schneller zurück zur Stabilität als erwartet. Auch deshalb bleibt der mittelfristige Ausblick aus Sicht vieler Ökonomen konstruktiv. Ohl verweist darauf, dass zwar „kurzfristig mit erhöhter Volatilität zu rechnen“ sei, die Perspektiven jedoch stabil bleiben, sofern sich die Lage nicht weiter zuspitzt.

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Für ETF-Anleger bedeutet das: Nicht die Krise entscheidet über den Anlageerfolg, sondern der Umgang mit ihr. Wer breit diversifiziert investiert ist, Transparenz über sein Portfolio hat und an seiner Strategie festhält, ist auch in einer historischen Ölmarktkrise gut aufgestellt. Erfahre daher gleich alles über das Investieren in Welt-ETFs.