Iran-Konflikt treibt Heizölpreis: Was das jetzt für Verbraucher und Anleger bedeutet

Heizölpreis schießt nach oben

Besonders stark trifft der Preissprung Haushalte mit Ölheizung. Der Preis für Heizöl ist zuletzt innerhalb kurzer Zeit deutlich gestiegen. Für viele Privathaushalte bedeutet das: Wer seinen Tank jetzt füllen muss, zahlt deutlich mehr als noch vor wenigen Wochen. Das liegt daran, dass Heizölpreise eng mit dem internationalen Rohölpreis verbunden sind. Wenn Händler wegen geopolitischer Risiken steigende Preise erwarten, wird das relativ schnell an die Endkunden weitergegeben. Solltest du Heizöl nutzen, prüfe am besten den Stand im Kessel. Ganz voll muss er ja nicht mehr Sinn, der Frühling naht.

Auch an der Tankstelle wird es teurer

In Deutschland hat ein Liter Superbenzin (E5) die Marke von zwei Euro überschritten. Wenn wir bei clever-tanken.de die Postleitzahl unseres Redaktionsbüros im Münchner Glockenbachviertel eingeben, gibt es in der näheren Umgebung keine Tankstelle, die weniger als jene zwei Euro aufruft. Bei Diesel sieht es ähnlich aus. E10-Benzin gibt es vereinzelt noch für knapp unter zwei Euro.

„Wenn Raffinerien ausfallen und Tanker nicht mehr normal fahren können, wird Öl am Weltmarkt sofort teurer und Europa ist bei Diesel besonders sensibel“, so Klatt. Gerade für Pendler ist abwarten keine Option. „Wenn der Tank halb leer oder leerer ist, würde ich persönlich jetzt tanken“, rät Klatt. „Die Preise steigen aktuell täglich. Ein weiterer Sprung ist nicht ausgeschlossen“, so Klatt. Der geopolitische Konflikt im Nahen Osten ist damit längst im Alltag angekommen.

Der Ölmarkt fürchtet kurzfristige Knappheit

Auch eine andere Perspektive verdeutlicht die Lage: der Blick auf die Terminmärkte. Die sogenannte Forward-Kurve beim Öl befindet sich derzeit in einer deutlichen Backwardation. Das bedeutet Knappheit. Öl zur sofortigen Lieferung ist deutlich teurer als Öl für spätere Liefertermine.

Tipp: Durch den Iran-Konflikt ist der Heizölpreis nach oben geschossen. Aktive ETFs sind in der gegenwärtigen Marktphase gefordert. Lies dir also gleich unseren Durch den Iran-Konflikt ist der Heizölpreis nach oben geschossen. Aktive ETFs sind in der gegenwärtigen Marktphase gefordert. Lies dir also gleich unseren Guide zu aktiven ETFs durch.

Der Markt signalisiert damit vor allem eines: kurzfristige Unsicherheit über das Angebot. Langfristig erwarten Händler allerdings keine dauerhafte Versorgungskrise – sonst wären auch spätere Lieferkontrakte deutlich teurer.

Öl ist heute weniger gefährlich für die Wirtschaft

Trotz steigender Preise sehen viele Ökonomen keinen klassischen Öl-Schock wie in den 1970er-Jahren. Der Grund: Die Weltwirtschaft ist heute deutlich weniger abhängig vom Rohstoff. Effizienzgewinne, der wachsende Dienstleistungssektor und Elektrifizierung haben den Ölverbrauch pro Einheit Wirtschaftsleistung stark reduziert.

Auch Kapitalmarktstrategen sehen deshalb keinen dauerhaft explodierenden Ölpreis. „Wir gehen davon aus, dass sich der Krieg gegen den Iran nicht zu einem Flächenbrand ausweitet, der den Ölpreis längerfristig auf Niveaus von 90 Dollar pro Fass oder darüber zementiert“, sagt Vincenzo Vedda, Global Chief Investment Officer der DWS. Dann müsste der Ölpreis allerdings wieder deutlich fallen, er schoss nämlich jüngst auf fast 120 US-Dollar. Die DWS-Experten halten sogar perspektivisch Ölpreise von 66 US-Dollar das Fass möglich. Die Voraussetzung dafür ist die Offenhaltung der Straße von Hormus. Doch doe Gefahr einer längeren Blockade durch den Iran oder eines Verzichts der Schiffe, die Passage gefahrenbedingt zu nutzen, ist gegeben.

Das bedeutet jetzt erstmal: Geopolitische Schocks können zwar kurzfristige Preissprünge auslösen – dauerhaft müssen sie das aber nicht.

Geopolitik bleibt ein wichtiger Treiber – auch für den Heizölpreis

Ganz ohne Risiko ist die Situation allerdings nicht. Denn der Ölmarkt reagiert besonders sensibel auf mögliche Störungen im Nahen Osten. Sollte die Straße von Hormus tatsächlich länger blockiert werden, könnte das Angebot kurzfristig deutlich knapper werden.

„Die Offenhaltung der Straße von Hormus ist eine zentrale Voraussetzung für unsere Ölpreisprognose“, sagt Vedda. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass Schiffe die Passage meiden oder es zu längeren Störungen kommt. Genau diese Unsicherheit sorgt aktuell für die Nervosität an den Märkten.

Steigende Ölpreise können auch Chancen bieten

Für Anleger haben steigende Energiepreise auch eine andere Seite. Öl- und Energiekonzerne profitieren häufig von höheren Preisen, weil sie ihr gefördertes Öl teurer verkaufen können. Aktien großer Unternehmen aus der Branche reagieren deshalb oft positiv auf steigende Ölpreise. Doch wie wir jüngst gelesen haben: Einzelaktien sind kein Investmentkonzept, sondern ein Glücksspiel. Eher noch sind Öl-ETCs eine spekulative Möglichkeit. Denn sie bilden die Entwicklung des Rohölpreises über Futures ab.

Gerade in der aktuellen Marktphase kann die Struktur des Terminmarktes sogar Vorteile bringen. Wenn kurzfristige Kontrakte teurer sind als spätere Lieferungen, können solche Produkte beim Rollen der Futures zusätzliche Erträge erzielen. Wir raten jedoch von kurzfristiger Öl-Spekulation ab, stattdessen kannst du mögliche Rücksetzer an den globalen Aktienmärkten für Nachkäufe bei breit streuenden ETFs nutzen.

Fazit: Der Ölpreis bleibt ein geopolitischer Markt

Der Iran-Konflikt zeigt einmal mehr, wie eng Energiepreise und geopolitische Risiken miteinander verbunden sind. Für Verbraucher bedeutet das kurzfristig höhere Preise beim Heizen und Tanken. Für Anleger eröffnen sich gleichzeitig neue Chancen – etwa bei Energieaktien oder Öl-ETCs. Allerdings raten wir von solchen Spekulationen auf politisch motivierte Kapitalmarktbewegungen ab. Beim Heizöl solltest du prüfen, ob du unbedingt demnächst eine Lieferung braucht, beim Tanken gilt es, vorerst in den sauren Apfel zu beißen. Du kannst auch hier Vergleichsportale nutzen, allerdings macht es auch keinen Sinn, größere Umwege zu fahren, wenn die günstigere Tankstelle nicht auf dem Weg liegt.

Gerade, wenn du Öl-ETCs in dein Depot aufnimmst, solltest du den Überblick behalten und den extraETF Portfolio Tracker nutzen. Das gilt selbstverständlich auch bei einem Depot, dass aus Anleihe- und Aktien-ETFs, aber auch Einzelaktien besteht.

Konzentriere dich ohnehin bei der Geldanlage weiterhin auf dein globales Aktien-Portfolio. Zumal trotz der Turbulenzen der Ausblick für die Kapitalmärkte insgesamt konstruktiv bleibt: „Unser Kernszenario bleibt ein guter Anlageausblick für die kommenden zwölf Monate“, sagt DWS-CIO Vedda – gestützt durch solides Wachstum und steigende Unternehmensgewinne.