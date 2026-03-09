Kommentar: Einzelaktien sind kein Investmentkonzept, sondern ein Glücksspiel

Mit Einzelaktien zum Erfolg?

Die Vorstellung, durch kluge Auswahl von Einzelaktien den Markt zu schlagen, ist so alt wie der Aktienmarkt selbst und ebenso hartnäckig wie empirisch widerlegt. Und der Erfolg der wenigen Profis, die über längere Zeiträume eine nach Kosten und Steuern signifikante Überrendite gegenüber der richtigen Benchmark erzielen, lässt sich – so traurig er klingt – leider nur durch Glück erklären. Für Privatanleger sieht die Bilanz ohnehin ernüchternder aus. Im Kommentar für die extraETF-Leser beleuchtet Daniel Kanzler, Prokurist und Leiter der Abteilung Investitionen bei Gerd Kommer Invest, ob Einzelaktien für Privatanleger sinnvoll sind. Hier der Kommentar:

Je nach Studie sind gerade einmal rund fünf Prozent aller börsennotierten Unternehmen weltweit für die höhere Gesamtrendite des Aktienmarktes gegenüber Geldmarktanlagen verantwortlich. Die Mehrheit der Aktien erzielt langfristig sogar eine schlechtere Rendite als die Sparbuchrendite – oder verschwindet ganz vom Markt. Bei einem Portfolio, das sich also auf wenige Aktien konzentriert ist die Wahrscheinlichkeit bereits hoch, dass man keine Gewinneraktie getroffen hat und somit der Aktienkorb unterperformt. Einzelaktieninvestoren setzen damit auf ein Spiel, das extrem asymmetrisch ist: Die wenigen „Gewinner“ muss man erst einmal identifizieren – und dann auch durchhalten, wenn es zwischenzeitlich 30, 50 oder 70 Prozent abwärtsgeht. Die meisten schaffen das nicht. Sie steigen zu spät ein, verkaufen zu früh, gewichten emotional und handeln zu viel. Die Folge: Unterperformance im Vergleich zu passiven Strategien.

Tipp: Einzelaktien sind riskant. Nutze also gleich die ETF-Suche.

Wer in Einzelaktien investiert, trägt unnötige Klumpenrisiken. Selbst bei 10 oder 20 Aktien im Depot bleibt ein großer Teil des unsystematischen Risikos bestehen – also jener Risiken, die durch einfache Diversifikation vermeidbar wären. Genau das aber ist das wohl einzige „Free Lunch“ der Kapitalmärkte: das Reduzieren von Risiko ohne Renditeverzicht.

Im Gegensatz dazu bieten Indexfonds eine regelbasierte, kostengünstige und weit diversifizierte Beteiligung an Tausenden Unternehmen weltweit. Wer in einen globalen Aktienindex einschließlich Schwellenländern und Small Caps investiert, beteiligt sich an über 5.000 Unternehmen. Diese Streuung schützt nicht nur vor Einzelfallrisiken, sondern sorgt auch dafür, alle Gewinner von morgen im Portfolio zu haben.

Tipp: Nutze die Kräfte des Kapitalmarkts. Lege dir einen Sparplan zu und nutze vorher unseren ETF-Sparplan-Vergleich.

Natürlich ist das Investieren in Einzelaktien spannender. Es gibt ein emotionales Hochgefühl, wenn eine eigene Auswahl „durch die Decke geht“. Aber genau darin liegt das Problem: Wir verwechseln Unterhaltung mit Strategie. Börsenerfolg ist kein Belohnungssystem für Fleiß oder Intelligenz, sondern für Disziplin und Systematik. Wer langfristig erfolgreich investieren will, braucht keinen Nervenkitzel, sondern einen kühlen Kopf.

Wer behauptet, mit Einzelaktien bessere Renditen erzielen zu können, stellt eine steile These auf und muss sie auch belegen können. Die meisten schaffen das nicht. Und selbst wer es eine Zeit lang schafft, lebt unter einer permanenten Belastung: Ist meine Strategie noch aktuell? Habe ich den richtigen Zeitpunkt erwischt oder verpasst? ETFs hingegen sind wartungsarm: Ein Weltportfolio lässt sich mit wenigen Produkten abbilden und mit einem simplen Rebalancing einmal pro Jahr auf Kurs halten. Die gewonnene Zeit ist nicht nur ökonomisch wertvoll, sondern auch emotional entlastend.

Tipp: Egal, ob du ausschließlich ETFs hast oder auch Einzelaktien: Mit dem extraETF Portfolio Tracker kannst du deine Investments analysieren und dein Vermögen an einem Ort überwachen – einfach, schnell und sicher. Schau dir auch gleich unten das Youtube-Video mit Daniel Kanzler an.

Fazit: Einzelaktien braucht es nicht – zumindest nicht für den rationalen, langfristig orientierten Vermögensaufbau. Wer dennoch nicht ganz darauf verzichten will, kann sie als kleine Spielwiese betrachten – aber nie als Fundament.