Cash ist keine Lösung: So sabotierst du deine finanziellen Ziele

Cash gehört auch dazu

Cash hat zweifellos eine Daseinsberechtigung. „Es kann sich zweifelsohne um die geeignetste Geldanlage handeln, wenn der eigene Anlagehorizont kurz ist und/oder absolute Sicherheit oberste Priorität hat“, so Lamont, der noch ein persönliches Beispiel gibt: „Als ich als Erstkäufer aktiv nach einer Immobilie Ausschau hielt, habe ich vollständig auf Cash gesetzt. Das Risiko eines Wertverlusts meiner Anzahlung erschien mir größer als der potenzielle Ertrag, den ein weiteres Wachstum in den sechs Monaten bis zum Kaufabschluss gebracht hätte.“

Etwas Cash ist immer sinnvoll als Sicherheit. Häufig raten Verbraucherschützer etwa drei Monatsgehälter für alle Fälle zu parken. Dafür eignet sich Tagesgeld.

Tipp: Hier geht es zu unserem Tagesgeld-Vergleich.

Gegen ein maßvolles Cash-Polster ist nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil, es ist sogar ratsam. „Was jedoch angezweifelt werden sollte, ist die kulturelle Trägheit, die dazu führt, dass die Menschen größtenteils oder vollständig in Cash bleiben, sobald sie über größere Ersparnisse verfügen oder einen längerfristigen Anlagehorizont haben“, meint Lamont.

Investieren hat nur wenige Fürsprecher

„Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den Betrag zurück, den Sie ursprünglich investiert haben.“ Das bekommt man zu lesen, wenn man mit dem Gedanken spielt, ein Aktiendepot zu eröffnen. Der Fokus liegt also eindeutig auf dem Risiko. Den Ängstlichen kann das nur noch mehr Sorgen bereiten, sie verzichten dann auf die Früchte des Aktienmarkts.

Tipp: Fang an mit der Aktienanlage. Schau dir gleich den Depot-Vergleich an.

Ist es da ein Wunder, dass viele Länder keine Investitionskultur haben? Jede Botschaft, die normale Sparer erreicht, drehe sich um das Risiko, Geld zu verlieren. „Wir sind geradezu besessen von Disclaimern und überzogener und offen gesagt unverantwortlicher Risikovermeidung. Persönliche Verantwortung? Fehlanzeige. Die Menschen glauben, dass es die Aufgabe der Aufsichtsbehörden ist, sie daran zu hindern, Verluste zu machen – eine Ansicht, die von der Politik oftmals geteilt wird“, meint Lamont. Es gäbe nur wenige Stimmen, die laut genug dagegen ankämpfen und sagen: Wir liegen hier grundlegend falsch. Wir sind eine Stimme davon!