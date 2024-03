Aktien kaufen, wenn die Kanonen donnern – stimmt das derzeit?

Warum sollte man überhaupt in der Krise Aktien kaufen?

Wir wissen zwar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, von wem der Ausspruch ursprünglich stammt. Zugesprochen wird er jedoch dem Frankfurter Bankier Carl Mayer von Rothschild (1820 bis 1886). Doch für dich als Anleger wesentlich wichtiger ist die dahinterstehende Logik – und die geht so:

Durch einen Krieg entsteht Unsicherheit. Diese Unklarheit führt dazu, dass Anleger vermeintlich sicherere Anlagen wie Gold, Anleihen oder international bedeutende Währungen (Euro, US-Dollar) bevorzugen. Daneben wirkt ein Krieg natürlich negativ auf die Wirtschaft der beteiligten Staaten. Das führt erstmal zu einem Absinken der Börsenkurse.

Doch jetzt kommt die spannende Überlegung ins Spiel: Es kann in Zukunft nur besser werden. Denn mit Kriegsende ändert sich die Situation wieder schlagartig. Es muss in den Wiederaufbau investiert werden, zugleich verbessert sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt entsprechend. Daneben gibt es auch schon während des Krieges Unternehmen, die profitieren. Anleger können also gewissermaßen auf bessere Aussichten spekulieren und an der Börse wird, wie du weißt, ohnehin die Zukunft gehandelt.

Ging die Börsenweisheit zuletzt auf?

Aus aktuellem Anlass sehen wir uns den Gaza-Krieg an. Daneben dürfte Israel die gegenwärtig unmittelbare Kriegspartei mit der relevantesten Börse sein. Am stärksten waren selbstverständlich die Kursausschläge am israelischen Aktienmarkt. Der breit gefächerte Aktienindex TA 125 zeigte direkt nach dem Terrorangriff der Hamas ein deutliches Minus. Zeitweise sanken die Kurse um 13,5 Prozent des Niveaus vor Kriegsausbruch. Doch mittlerweile hat sich der israelische Aktienmarkt längst erholt. Die Kurse der Börse Tel Aviv bewegen sich längst wieder auf Vorkriegsniveau.

Somit könnte die naheliegende Antwort lauten: Die Börsenweisheit geht auf – zumindest am Beispiel Israels. „Wer mittel- bzw. langfristige Ziele an der Börse verfolgt, kann Schwächephasen an der Börse tatsächlich sehr gut für zusätzliche Investments nutzen und davon profitieren. Das belegen empirische Untersuchungen immer wieder“, sagt Thimm Blickensdorf, Geschäftsleitung von Growney *.