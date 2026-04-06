Flugchaos im Nahen Osten: Warum Europas Airlines zu den Gewinnern zählen

Airlines-Direktverbindungen als Wettbewerbsvorteil

Europäische Airlines profitieren vor allem von einem strukturellen Vorteil: Sie können viele wichtige Strecken direkt bedienen. Während Umsteigeverbindungen über den Golf aktuell an Attraktivität verlieren, gewinnen Nonstop-Flüge an Bedeutung.

Insbesondere Anbieter Gesellschaften wie Lufthansa (WKN: 823212), die derzeit ihr 100-jähriges Jubiläum feiert oder IAG (WKN: A1H6AJ), wozu British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling gehören, verzeichnen eine steigende Nachfrage auf Asien-Routen. Diese Entwicklung könnte über den kurzfristigen Effekt hinausreichen. Denn wenn sich das Reiseverhalten nachhaltig verändert, könnten europäische Airlines verlorene Marktanteile dauerhaft zurückgewinnen.

Steigende Preise als Nebenwirkung

Die Verschiebungen im Markt haben allerdings auch Konsequenzen für Verbraucher. Ein knapperes Angebot bei gleichzeitig hoher Nachfrage treibt die Preise nach oben – gerade zu Beginn der Reisesaison. Ulrike Kastens, Leitende Ökonomin bei DWS, bringt es auf den Punkt: „Mit Beginn der Reisesaison dürften zudem Flugtickets und Pauschalreisen teurer werden. Zudem könnten viele Unternehmen die Gunst der Stunde nutzen, um ihre höheren Kosten an die Verbraucher weiterzugeben.“ Das wiederum könnte die Inflation antreiben mit möglichen Folgen für dein Depot.

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ETF mit Airline-Exposure: Breite statt Einzeltitel

Für Anleger stellt sich die Frage, wie sich diese Entwicklung sinnvoll abbilden lässt. Eine Möglichkeit bietet der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (WKN: A0H08S). Der ETF investiert breit in den europäischen Reise- und Freizeitsektor und enthält auch zentrale Fluggesellschaften wie Ryanair, Lufthansa oder die International Airlines Group. Zwar machen Airlines nur einen Teil des Portfolios aus, doch genau das kann ein Vorteil sein. Denn neben Fluggesellschaften profitieren auch Hotels, Buchungsplattformen und Freizeitkonzerne von einer steigenden Reisetätigkeit. So entsteht ein diversifiziertes Investment in den gesamten Tourismussektor, das nicht ausschließlich von der Entwicklung einzelner Airlines abhängt.