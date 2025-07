MSCI World vs. MSCI ACWI

Der MSCI All Country World Index (ACWI) kombiniert Industrieländer und Schwellenländer in einem einzigen Index. Insgesamt sind darin Unternehmen aus 47 Ländern enthalten. Der Fokus liegt auch hier auf Large und Mid Caps, jedoch mit deutlich höherer geografischer Streuung.

Er wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und berücksichtigt auch Märkte wie China, Taiwan und Indien. Besonders Technologie, Finanzen, Industrie und Zyklische Konsumgüter prägen den Index. Der Tech-Anteil liegt bei ca. 27 %, die Top 10 machen rund 24 % des Index aus. Das durchschnittliche KGV beträgt 19,4 (Stand: 29.7.2025).

Der MSCI All Country World Index (ACWI) ist ähnlich zum MSCI All Country World Investable Market Index (MSCI ACWI IMI), der allerdings noch zusätzlich in Small Caps investiert. Durch die breite, globale Streuung sind ETFs auf den MSCI ACWI und MSCI ACWI IMI oft eine beliebte Basisanlage - ideal für langfristige Anleger.