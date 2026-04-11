MSCI World wächst: Was Anleger über das Griechenland-Comeback wissen sollten

Griechenland: Ein Land mehr im Index

Mit der Aufnahme wächst der MSCI World von 23 auf 24 Länder. Anders als man vermuten könnte, wird dafür kein anderes Land abgestuft oder entfernt. Es handelt sich um eine reine Erweiterung des Index. Strukturell bleibt der MSCI World damit nahezu unverändert. Die Gewichtung der großen Märkte verschiebt sich nur minimal.

Warum der Effekt so klein ist

Entscheidend ist nicht, wie viele Länder im Index enthalten sind, sondern wie stark sie gewichtet sind. Und hier spielt Griechenland nur eine Nebenrolle. Der griechische Aktienmarkt ist im internationalen Vergleich sehr klein. Entsprechend dürfte das Gewicht im MSCI World voraussichtlich nur bei rund 0,1 Prozent liegen. Kleinere entwickelte Märkte wie Portugal oder Neuseeland bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung. Die dominante Rolle der USA bleibt dadurch praktisch unberührt. Auch innerhalb Europas verschieben sich die Gewichte nur minimal.

Welche griechischen Unternehmen relevant sind

Auch wenn das Gesamtgewicht gering ist, konzentriert sich der griechische Aktienmarkt auf einige wenige große Unternehmen. Diese dürften nach der Aufnahme maßgeblich den Griechenland-Anteil im MSCI World stellen:

National Bank of Greece

Eurobank Holdings

Alpha Services and Holdings (Alpha Bank)

Piraeus Financial Holdings

OPAP (Glücksspiel/Lotterien)

OTE (Telekommunikation, Teil der Deutschen Telekom)

Mytilineos (Industrie & Energie)

Motor Oil Hellas

Auffällig ist die starke Dominanz des Bankensektors. Finanzwerte machen einen erheblichen Teil des griechischen Aktienmarktes aus, ergänzt durch einzelne Industrie- und Telekommunikationsunternehmen.

Was bedeutet das für ETF-Anleger?

Für Anleger, die über einen MSCI-World-ETF investieren, erfolgt die Anpassung automatisch. Die Indexanbieter nehmen die Umstellung vor, und ETFs folgen entsprechend. Die praktische Auswirkung auf das Portfolio bleibt jedoch kaum messbar. Weder Rendite noch Risiko verändern sich spürbar. Auch Umschichtungseffekte innerhalb der ETFs sind aufgrund der geringen Gewichtung vernachlässigbar.

Tipp: Noch breiter als mit dem MSCI World kannst du mit ETFs auf den MSCI ACWI anlegen. Erfahre also mehr über das Thema MSCI World vs. MSCI ACWI.

Mehr Signal als Substanz

Die Rückkehr Griechenlands ist vor allem symbolisch zu verstehen. Nach der Schuldenkrise und der Herabstufung im Jahr 2013 markiert die Entscheidung die wirtschaftliche Stabilisierung des Landes. Für globale Anleger ist das zwar eine positive Entwicklung, aber keine, die eine Anpassung der eigenen Strategie erfordert.