Erster BIP-Welt-ETF: So deckst du die Weltwirtschaft wirklich ab

Neuer Ansatz mit dem BIP-Welt-ETF

Viele Anleger schätzen klassische Welt-ETFs wegen ihrer einfachen globalen Diversifikation. Allerdings hat sich die Struktur dieser Indizes in den vergangenen Jahren stark verändert.

Durch die enorme Börsenbewertung großer US-Technologiekonzerne sind marktbreite Weltindizes inzwischen extrem konzentriert. Die Folge: Die USA machen häufig mehr als 60 Prozent aus. Die größten Positionen stammen fast ausschließlich aus dem US-Techsektor. Somit dominieren Einzelwerte wie Nvidia (WKN: 918422), Apple (WKN: 865985), Microsoft (WKN: 870747) oder Amazon (WKN: 906866) viele Portfolios. Kritiker sprechen deshalb zunehmend von einem versteckten Klumpenrisiko in vermeintlich breit diversifizierten Welt-ETFs. Der neue BIP-Ansatz versucht genau dieses Problem zu entschärfen. Länder sind so nicht mehr nach ihren Börsenwerten gewichtet, sondern der realen Wirtschaftskraft.

Tipp: Du hast dieses Problem: Zu viel USA im Depot? So gehst du mit diesem Problem richtig um.

Weg von der US-Dominanz

Das heißt für dich: Beim neuen thesaurierenden Amundi-ETF richtet sich die Ländergewichtung nicht nach der Größe der Börsen, sondern nach der wirtschaftlichen Stärke der jeweiligen Volkswirtschaften. Das verändert die Struktur deutlich:

USA werden spürbar niedriger gewichtet

Schwellenländer gewinnen an Bedeutung

China und Indien erhalten höhere Anteile

die Abhängigkeit von wenigen US-Techwerten sinkt

Innerhalb der einzelnen Länder bleiben die Aktien zwar weiterhin nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Länderaufteilung orientiert sich jedoch an den BIP-Daten. Gerade in Bezug auf USA und China ändern sich die Schwergewichte im BIP-Welt-ETF deutlich, wie die Tabelle zeigt.

Top-10-Länder im Vergleich: FTSE All-World nach BIP vs. FTSE All-World

Land FTSE All-World nach BIP FTSE All-World Differenz (Prozentpunkte) China 24,28% 3,02% +21,26 USA 17,30% 61,50% -44,30 Indien 11,56% 1,64% +9,92 Japan 3,49% 5,81% -2,32 Deutschland 3,17% 1,93% +1,24 Brasilien 2,86% 0,51% +2,35 Türkei 2,41% 0,11% +2,30 Korea 2,36% 2,27% +0,09 Großbritannien 2,33% 3,32% -0,99 Frankreich 2,32% 2,09% +0,23 Quelle: FTSE Russell, Stand: 30. April 2026

Anleger mussten sich BIP-Portfolios bisher selbst bauen

Die Idee hinter dem Ansatz ist unter ETF-Anlegern nicht neu. Wer sein Portfolio stärker an der globalen Wirtschaftsleistung ausrichten wollte, musste sich entsprechende Strategien bislang allerdings selbst zusammenbauen.

Besonders beliebt waren sogenannte 70/30-Portfolios:

70 Prozent Industrieländer

30 Prozent Schwellenländer

Damit wollten Anleger die starke USA-Lastigkeit klassischer Weltindizes reduzieren und Schwellenländer stärker berücksichtigen. Die 70/30-Variante ist eine Mischkalkulation aus Marktkapitalisierung und realer Wirtschaftskraft. Der neue Amundi-ETF forciert und automatisiert diesen Gedanken nun erstmals in einem einzigen Welt-ETF.

Tipp: Erfahre mehr über das 70/30 ETF-Portfolio.

Interessant für extraETF-Nutzer

Gerade in diesem Zusammenhang spielt auch der extraETF Portfolio Tracker seine Stärken aus. Anleger können dort einfach analysieren:

wie hoch der aktuelle USA-Anteil im Portfolio ist,

wie stark einzelne Techwerte gewichtet sind,

welchen Anteil Schwellenländer ausmachen,

und wie sich alternative Weltportfolio-Ansätze unterscheiden.

Wer bislang mehrere ETFs für ein 70/30-Portfolio kombiniert hat, kann außerdem prüfen, ob etwa der BIP-ETF die Portfolio-Struktur vereinfachen könnte.

Aber: Historisch lief der Ansatz zuletzt schwächer

Der neue Ansatz hat allerdings auch Nachteile. Denn die starke Performance der vergangenen Jahre kam vor allem aus den USA und insbesondere von großen Technologiewerten. Ein BIP-gewichteter Ansatz hätte diese Entwicklung bewusst geringer gewichtet – und damit historisch schwächer abgeschnitten als klassische marktkapitalisierte Weltindizes. So kam der BIP-gewichtete FTSE All World Index nach Zahlen von FTSE Russell auf Sicht von drei Jahren auf eine Rendite von 62,9 Prozent und auf fünf Jahressicht auf 50,2 Prozent. Im FTSE All World Index nach Marktkapitalisierung lagen diese Werte bei ähnlicher Schwankung mit 74,2 Prozent (3 Jahre) und 69,7 Prozent (5 Jahre) wesentlich höher.

Das muss aber nichts für die Zukunft heißen. Zumal sich Schwellenländeraktien nach einer längeren Dürre wieder eindrucksvoll zurückgemeldet haben. Erfahre jetzt mehr über: KI-Boom, schwacher Dollar, günstige Bewertungen: Schwellenländer boomen jetzt.

Tipp: Erfahre mehr über das Investieren in Welt-ETFs.

Für wen eignet sich der BIP-Welt-ETF?

Der Amundi FTSE All World GDP-Weighted UCITS ETF ist kein klassischer Standard-Welt-ETF, sondern ein bewusster Gegenentwurf zur aktuellen Marktstruktur.

Für Anleger, die:

weniger USA-Abhängigkeit möchten,

das Tech-Klumpenrisiko reduzieren wollen,

Schwellenländer stärker berücksichtigen möchten,

oder ein stärker an der Weltwirtschaft orientiertes Portfolio suchen,

könnte der ETF eine interessante Alternative sein.

Vor allem schließt Amundi damit eine echte Marktlücke: Bisher mussten Anleger eine BIP-orientierte Gewichtung meist umständlich selbst über mehrere ETFs nachbauen. Jetzt gibt es dafür erstmals eine einfache ETF-Lösung in nur einem Produkt. Das schafft Mehrwert und völlig neue Schwergewichte. Anlegern sollte klar sein, dass sie damit den Charakter ihres Investments klar in Richtung Schwellenländer verschieben, was in den vergangenen Jahre Rendite gekostet hat. Dafür spricht jedoch eine realistischere Abbildung der Weltwirtschaft und ein bereits stattfindendes Comeback der Schwellenländer. Außerdem halbiert sich beinahe die Abhängigkeit von den Top-10-Unternehmen. Wer allerdings weiterhin auf den Siegeszug der US-Tech-Giganten glaubt, sollte eher auf herkömmliche Welt-ETFs setzen.

Und wie sieht es mit den Kosten aus?

Der BIP-Welt-ETF von Amundi ist mit einer Gesamtkostenquote von 0,30 Prozent deutlich teurer als marktkapitalisierte Welt-ETFs. So kostet etwa der mehr als 39 Milliarden Euro schwere Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc) (WKN: A2PKXG) nur 0,19 Prozent. Der BIP-Ansatz ist eben etwas aufwendiger, da regelmäßige Anpassungen an die BIP-Gewichtungen der Länder vornehmen muss.