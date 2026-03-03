Broker-ETFs: Wo Scalable, Comdirect und Finanzen.net Zero sich unterscheiden

Das Produkt in Zusammenarbeit mit Amundi entstandene Produkt richtet sich vor allem an Einsteiger und Bestandskunden der Plattform. Wer einen klar strukturierten, kostengünstigen Standard-ETF sucht, bekommt hier eine unkomplizierte Lösung – allerdings ohne zusätzliche Diversifikation in Schwellenländer. Bisher sind gut 20 Millionen Euro in den ETF geflossen. Für Diskussionen sorgte jedoch, dass der ETF keine irische Kennung hat. Bei irischen Fonds ist nämlich die US-Quellensteuer mit 15 Prozent nur halb so hoch. Da jedoch in diesem Fall der sogenannte Feeder-ETF (eine Art Unter-ETF) in einen irischen Master investiert, wird die US-Quellensteuer genauso behandelt, du hast also keinen Nachteil. Kurze Erklärung: Ein Feeder-ETF ist ein Fonds, der nicht direkt in die Wertpapiere des Index investiert, sondern fast sein gesamtes Vermögen in einen anderen Fonds (den sogenannten Master-Fonds) steckt.

„Viele Anleger, insbesondere Einsteiger, wünschen sich ein unkompliziertes und vertrauenswürdiges Produkt. Mit einem ETF unter unserer bekannten Marke bieten wir genau das: einen einfachen Zugang zu einem breit diversifizierten, weltweit anlegenden Portfolio, gestützt auf das Vertrauen, das unsere Nutzer in Finanzen.net setzen“, erklärt uns ein Sprecher von Finanzen.net Zero. Die Gesamtkostenquote von 0,12 Prozent pro Jahr ist im Wettbewerbsumfeld solide positioniert.

Finanzen.net Zero setzt auf den bekannten MSCI World und damit auf ein reines Industrieländer-Portfolio. Der Finanzen.net MSCI World UCITS ETF (WKN: ETF300) ist klassisch konstruiert und physisch repliziert. Komplexe Strukturmerkmale stehen nicht im Vordergrund, sondern Verständlichkeit und Klarheit.

Scalable positioniert seinen ETF damit als leicht optimierte Variante des Weltportfolios mit breiterer Streuung und potenziellen Renditevorteilen. Bis Juni 2026 entfallen die laufenden Kosten. Danach wird die Gesamtkostenquote (TER) mit 0,17 Prozent etwas höher sein als bei Finanzen.net.

Die teilweise synthetische Replikation kann zudem steuerliche Effizienzvorteile bringen, erhöht aber die strukturelle Komplexität. Für erfahrene Anleger kann das ein Pluspunkt sein, für Einsteiger hingegen erklärungsbedürftig.

Hinzu kommt eine technische Besonderheit. Beim 440 Millionen Euro schweren Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF (WKN: DBX1SC), den Xtrackers aufsetzte, wirbt man mit besonderen Vorzügen: So werden hier US- und Schwellenländer- Aktien synthetisch abgebildet, europäische Aktien physisch. „Die Auswahl der jeweils besten Abbildungsmethode für unterschiedliche Märkte in einem ETF ist weltweit einzigartig und bietet strukturelle Renditevorteile”, erklärt Jannik Klasing, Leiter Vermögensverwaltung bei Scalable Capital. Der Anbieter selbst spricht in diesem Zusammenhang von einer Mehrrendite von 0,22 Prozent im Jahr.

Der Scalable Broker verfolgt einen etwas ambitionierteren Ansatz. Der ETF bildet den MSCI AC World ab und umfasst damit sowohl Industrie- als auch Schwellenländer. Die globale Abdeckung ist breiter als beim reinen MSCI World.

Der ETF ist in erster Linie strategische Erweiterung des Direktbank-Angebots. Kunden erhalten eine hauseigene Kernlösung für langfristige Investments, integriert in das bestehende Depot - und Sparplanumfeld. Die Differenzierung erfolgt weniger über Strukturinnovationen als über die Einbettung in ein etabliertes Bankmodell.

Das Besondere am comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) (WKN: A41WW6): Die größten Unternehmen im ETF sind gleichgewichtet. Das betrifft die ersten 25 Prozent. Das ermöglicht eine breite Streuung bei gleichzeitiger Reduktion des Klumpenrisikos. Allerdings schlägt sich dieser Mehraufwand auf die Gebühren nieder. Mit laufenden Kosten von 0,40 Prozent bewegt sich der ETF oberhalb das Durchschnitts von Welt-ETFs. Der ETF ging erst Ende Januar 2026 an den Start und bringt bereits 26 Millionen Euro auf die Waage.

Comdirect setzt in Kooperation mit State Street Global Advisors ebenfalls auf einen globalen All-World-Ansatz mit Industrie- und Schwellenländern in einem Produkt. Im Unterschied zu Scalable steht hier keine technische Besonderheit im Vordergrund. „Der Comdirect S&P All World State Street UCITS gibt unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, mit nur einem einzigen Produkt von einer globalen Diversifikation zu profitieren. Dabei stehen eine hohe Qualität und eine breite Risikostreuung im Fokus“, erklärt Sabine Schoon-Renné, Bereichsvorständin Comdirect.

Warum Broker eigene ETFs auflegen

Doch wieso haben die drei Broker eigene ETFs? Genau genommen, haben die Broker diese Produkte nicht selbst auf den Markt gebracht, sie sind vielmehr Namensgeber dieser Produkte, dahinter stecken aber bekannte ETF-Anbieter. Den Brokern geht es um Kontrolle über die Wertschöpfung, Kundenbindung und Positionierung im Wettbewerb. Hinzu kommt das Verbot von Payment for Order Flow. Das heißt: Ab dem 1. Juli 2026 ist das Erhalten von Rückvergütungen für die Weiterleitung von Kundenorders an Handelsplätze verboten, was die Geschäftsmodelle von Brokern grundlegend verändern wird. Mit eigenen ETFs bleibt mehr von der Wertschöpfungskette beim Broker. In dieser Hinsicht geht man bei Scalable Capital sogar noch einen Schritt weiter: Scalable Capital hat gemeinsam mit der Börse Hannover die European Investor Exchange (EIX) als eigenen Handelsplatz ins Leben gerufen.

Anhaltender Trend zu White-Label-ETFs

Doch, wie du weißt: Die Broker sind dennoch keine ETF-Anbieter. Solche Produkte nennen sich White-Label-ETFs – und die liegen voll im Trend. „Ja, diesen Trend sehen wir im europäischen ETF-Markt und er ist aus unserer Sicht eine logische Marktentwicklung. Im Kern geht es um die Demokratisierung der Geldanlage“, erklärt uns der Sprecher von Finanzen.net Zero. „Der Vermögensverwalter liefert die Anlageidee, während der White-Label-Anbieter die operationelle Umsetzung übernimmt: rechtliche Ausgestaltung, In­frastruktur, Börsennotierung, Kapitalmarkt“, sagt Andre Voinea, Europa-Vertriebschef bei HANetf, die selbst White-Label-ETF-Anbieter sind. „White-Label-Plattformen stehen dabei für einen breiten Marktzugang, Effizienz und Regulatorik“, ergänzt Sebastian Hasenack, Marketing-Chef bei DJE Kapital.

Wie entsteht ein White-Label-ETF?

„Zunächst bringt der Vermögensverwalter die ETF-Idee ein, während der White-Label-Anbieter alles Weitere übernimmt – Fondsgründung, behördliche Genehmigungen, Börsennotierungen und Kapitalmarktabwicklung. Der Prozess dauert nur acht bis zwölf Wochen, im Vergleich zu neun bis 24 und noch mehr Monaten, wenn der Vermögensverwalter es allein durchführt und sich alles aufbauen muss. Nach der Markteinführung unterstützt der White-Label-Anbieter den täglichen Betrieb, die Kapitalmärkte (Handel) und optional auch den Vertrieb“, berichtet Voinea aus seiner Erfahrung.

White-Label-ETFs unterscheiden sich regulatorisch nicht von klassischen ETFs. Die Gesamtgebühren sind aus Anlegersicht auch nicht anders als bei vergleichbaren herkömmlichen ETFs, wie du am Beispiel der Broker-ETFs sehen kannst. Zur Aufteilung der Gebühren wollte jedoch keiner der angefragten White-Label-Anbieter Auskünfte geben.

Fazit: Solide Produkte – mit unterschiedlichen Profilen

Alle drei Broker-ETFs sind als Kerninvestment grundsätzlich geeignet, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte.

Finanzen.net Zero bietet den klassischsten und einfachsten Zugang zum Weltaktienmarkt. Wer eine unkomplizierte, kostengünstige Lösung ohne zusätzliche Strukturmerkmale sucht, findet hier einen soliden, günstigen Standardbaustein.

Scalable überzeugt mit der breitesten globalen Abdeckung und dem Versuch, über teilweise synthetische Abbildung strukturelle Effizienzvorteile zu erzielen. Das ist konzeptionell anspruchsvoller und potenziell renditefördernd, verlangt aber mehr Verständnis für die Konstruktion.

Comdirect wiederum differenziert sich am stärksten über die Gewichtungsmethodik. Die Gleichgewichtung der größten Unternehmen reduziert das Klumpenrisiko innerhalb der Spitzengruppe und stellt damit einen echten Unterschied zu klassischen Welt-ETFs dar. Damit bietet Comdirect den eigenständigsten Ansatz im Vergleich – insbesondere für Anleger, die die starke Dominanz einzelner Mega-Caps kritisch sehen. Das kann insofern relevant, da jüngst der KI-Schock die Börse erfasste.

Was ist von den Broker-ETFs zu halten?

Unterm Strich gibt es keinen klaren Sieger, wohl aber unterschiedliche Profile. Wer maximale Einfachheit sucht, ist bei Finanzen.net Zero richtig. Wir meinen: Für Einsteiger mit Verbundenheit zur Marke von Finanzen.net ist das ein durchaus brauchbares Produkt. Allerdings gibt es bereits genug etablierte MSCI-World-ETFs. Du musst also nicht unbedingt deine bestehende Position auflösen und auf den Finanzen.net-Welt-ETF umsatteln.

Das Scalable-Produkt ist aus unserer Sicht das smarteste. Es ist nicht nur noch breiter gestreut als der Welt-ETF von Finanzen.net, sondern zeigt einen echten innovativen Ansatz, den es sonst so nicht gibt. Durch die Kombination aus physischer und synthetischer Abbildung, können sich Anleger – zumindest in der Theorie – auf etwas höhere Renditen einstellen. Die Idee gefällt uns. Wen das anspricht, kann sich also den Umstieg überlegen.

Aber auch das Comdirect-Produkt bietet aus unserer Sicht für eine bestimmte Anlegerschicht einen echten Mehrwert und hebt sich von konventionellen Welt-ETFs ab. Der Clou: Die Top-Positionen sind gleichgewichtet, was dein Risiko senkt. Wir meinen: Ein interessanter Ansatz. Wem die Klumpenrisiken im Weltindex Bauchschmerzen bereiten, kann zum Comdirect-Produkt wechseln.

Bewahre den Überblick

Mit weltweit streuenden ETFs machst du langfristig nichts falsch. Doch wer kennt das nicht? Man hat hier noch ein paar Einzelaktien, dort einen Themen-ETF und vielleicht noch ein bisschen etwas in Kryptowährungen. Da kann man schnell den Durchblick verlieren. Schluss damit! Probiere gleich den extraETF Portfolio Tracker aus, so detailliert hast du dein Portfolio noch nie gesehen.

Die Broker-ETFs im Vergleich

Merkmal Finanzen.net Zero ETF Scalable ETF Comdirect ETF Index MSCI World MSCI AC World Globaler All-World-Index mit modifizierter Gewichtung Marktabdeckung Industrieländer Industrie- & Schwellenländer Industrie- & Schwellenländer Replikation Physisch Teilweise synthetisch (USA & EM) Physisch Besonderheit Sehr einfache Struktur, Einsteigerfokus Optimierungspotenziale durch Swap Gleichgewichtung der größten 25 % zur Reduktion des Klumpenrisikos Profil Klar & günstig Technisch differenziert Strukturell diversifizierend Quelle: eigene Recherche