Scalable Capital startet eigenen Welt-ETF mit hybrider Abbildung

Der Neobroker Scalable Capital hat mit DWS und MSCI einen globalen ETF aufgelegt. Im ersten Jahr entfällt die Gebühr. Das Besondere ist die Abbildung.

Erst die Meldung, eine neue Börse zu nutzen und nun sorgt Scalable Capital kurz vor Weihnachten erneut für Schlagzeilen. Denn als erste digitale Investmentplattform in Deutschland bietet Scalable Capital nun einen eigenen Welt-ETF an, mit dem Anleger in die weltweiten Aktienmärkte investieren können, den Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF (WKN: DBX1SC). Scalable Capital berät dabei den Vermögensverwalter DWS bei der Verwaltung des neuen ETFs hinsichtlich der Konstruktion und Replikation des Portfolios. Den ETF können auch Kunden anderer Broker handeln.