Die besten Broker 2026: Das sind echte Top-Anbieter für dein Depot

Broker im Test: Beste Direktbank 2026

Wer ein günstiges Depot sucht, dabei aber nicht auf den Service und die Sicherheit einer etablierten Vollbank verzichten möchte, ist bei einer Direktbank richtig. Auch hier gibt es tolle Angebote, wobei uns ein Anbieter besonders positiv aufgefallen ist.

ING

Große Direktbanken bieten solide Konditionen. Die ING ist 2026 unsere klare Empfehlung unter den Direktbanken. Sie bietet ein starkes Gesamtpaket aus fairen Preisen, großem ETF-Angebot und zuverlässigem Service.

dauerhaft kostenloses Depot ohne Bedingungen

günstige Orderkonditionen

große Auswahl an ETF-Sparplänen

hoher Komfort und hohe Sicherheit

=> ING Depot im Test

Die besten Online-Broker 2026

Online-Broker richten sich vor allem an kostenbewusste Anleger, die ihre Geldanlage selbstständig digital steuern. Sie verzichten auf umfangreiche Services – bieten dafür aber besonders niedrige Gebühren.

Finanzen.net Zero

Finanzen.net Zero überzeugt durch extrem günstige Konditionen und eignet sich besonders für Anleger, die mit mindestens 500 Euro Ordervolumen handeln.

kostenloses Depot

provisionsfreier Handel ab 500 Euro (sonst 1 Euro)

breites ETF- und Sparplanangebot

=> Finanzen.net Depot im Test

Tipp: Nachdem du deine Bestände zu einem Top-Broker übertragen hast, gilt es Ordnung ins Depot zu bringen. Dazu nutzt du am besten den extraETF Portfolio Tracker.

Scalable Capital

Scalable Capital punktet mit einer sehr großen ETF-Auswahl und einer Vielzahl kostenloser ETF-Sparpläne – ideal für aktive Anleger mit der Option einer gebührenpflichtigen Premiumvariante.

kostenloses Depot in der Standard-Version

sehr großes ETF-Angebot

unbegrenzt kostenlose ETF-Sparpläne

=> Scalable Capital Depot im Test

Smartbroker+

Smartbroker+ kombiniert niedrige Gebühren mit einem vergleichsweise breiten Zugang zu Handelsplätzen und richtet sich auch an anspruchsvollere Anleger.

kostenloses Depot

günstige Orderkosten

großes Handelsplatzangebot

=> Smartbroker+ Depot im Test

Trade Republic

Trade Republic bleibt einer der beliebtesten Broker für Einsteiger und preisbewusste Anleger. Die einfache App und niedrigen Kosten stehen klar im Fokus.

kostenloses Depot

sehr niedrige Orderkosten

große Auswahl an kostenlosen ETF-Sparplänen

=> Trade Republic Depot im Test

Traders Place

Traders Place überzeugt mit attraktiven Preisen und einem ausgewogenen Gesamtpaket für Anleger, die günstige Konditionen mit Flexibilität verbinden möchten.

kostenloses Depot

günstiger Wertpapierhandel

breites ETF- und Sparplanangebot

=> Traders Place Depot im Test

Fazit: Der Wechsel zu einem günstigen Anbieter lohnt sich

Mit der ING als Direktbank sowie Finanzen.net Zero, Scalable Capital, Smartbroker+, Trade Republic und Traders Place als Empfehlungen im Bereich der Online-Broker findest du 2026 starke Anbieter für kosteneffizientes Investieren. Stichtag für diesen Test war der 3. November 2025. Da der Markt stets in Bewegung ist, solltest du regelmäßig einen Blick auf unseren Depot-Vergleich werfen. Und wenn wir schon beim Stichwort „Depot“ sind, erfahre gleich, was der aktuelle Stand zum geplanten Altersvorsorgedepot ist.

Tipp: Alle Testergebnisse, Bewertungen und weitere Anbieter findest du in der Extra-Magazin-Ausgabe 5/2025. Hier geht es zum Shop.